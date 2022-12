¡La emoción es de todos! Luis Díaz y su mensaje para Lionel Messi

Argentina consiguió lo que tal vez todo Sudamérica quería: ponerle fin a una racha de 20 años sin títulos americanos en la historia de los Mundiales. La última fue Brasil que superó a Alemania en la Copa del Mundo de Corea del Sur y Japón en el 2002. Ahora el turno fue para los argentinos, que, después de la de 2014, tuvieron la revancha inesperada.

Inesperada porque nadie pensaba que el interinato de Lionel Scaloni, y luego la ratificación del estratega más joven en el Mundial podía dar tantos frutos. Convirtieron al combinado nacional en una familia, y la unión hizo la fuerza como se dice popularmente. Lionel Messi consiguió lo que tanto había anhelado y que buscaba desde que jugó su primera Copa del Mundo en el 2006. 16 años después, se le dio el título que le hacía falta.



Y claro, también todo Sudamérica estaba con Lionel Messi. Prueba de ello fueron los diversos mensajes de jugadores dirigiéndose al título de Messi. Radamel Falcao García escribió en sus redes sociales una felicitación a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), “felicitaciones AFA. Felicitaciones a todo el pueblo argentino”. Pero no fue el único.



Antes de empezar el Mundial, Lionel Messi referenció la importancia de Luis Díaz para la Selección Colombia y recordó el partido de Copa América, “nos costó un poco más porque Colombia presionaba arriba, no nos dejaban salir y nos costaba tener la pelota. Tenían un jugador extraordinario, rapidísimo (Luis Díaz) por afuera que nos generaba mucho peligro”. El jugador del Liverpool no ocultó su admiración a Messi y dejó un corto mensaje para el argentino en su cuenta personal de Instagram.



En una historia que publicó, puso la imagen de Lionel Messi besando la tan anhelada Copa del Mundo, acompañado de unas cortas palabras. Menos de diez palabras que decían, “todo está dicho. El fútbol te lo debía”, aludiendo a que era el título que le hacía falta al astro argentino que no dejó de superar a grandes figuras en el Mundial de Qatar 2022.