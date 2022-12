Messi superó a Lothar Matthäus: el alemán se desenvolvió en elogios

Indudablemente, Lionel Scaloni se decantó por Lionel Andrés Messi como se esperaba en un partido tan importante como la final del Mundial de Qatar 2022. Por esta razón, Messi se convirtió en el jugador con más presencias en Copas del Mundo: 26 para ser exactos, superando a Lothar Matthäus quien dejó su registro en 25 participaciones. Como si fuera poco, el argentino igualó al alemán disputando su quinto certamen mundialista, algo que para Lionel empezó en 2006.

Lothar Matthäus sabe la impresionante marca que dejó Lionel Andrés Messi con las 26 actuaciones en Copas del Mundo. El mediocampista alemán no dudó en desenvolverse en elogios para el argentino pese a que lo hayan superado.



El volante alemán habló con el diario local, Bild am Sonntag y señaló que, "Messi me dio a mí y a todos los aficionados del fútbol muchas alegrías en los últimos 17 0 18 años con su estilo de juego". Sin duda alguna, contrario a lo que se pensaba, Lothar Matthäus elogió exhaustivamente al argentino. A quien también lo declaró como, "Messi es el juigador del milenio por todo lo hecho en su trayectoria deportiva".