Scaloni venció la historia y dio el golpe: 'Esto es algo único'

Lionel Scaloni se contagió de la locura mundialista y logró convertirse en el estratega campeón del mundo con Argentina después de una sequía de 20 años sin elencos sudamericanos campeones del mundo y como si fuera poco, la tercera estrella bordada en la camisa albiceleste después de la última conseguida en 1986. El júbilo argentino se hizo notar a lo largo del vibrante encuentro contra Francia. Lionel Messi tenía que despedirse de la mejor manera y con el título que se le había hecho esquivo. Alejandro Sabella no pudo en 2014 y Scaloni tuvo la revancha ocho años más tarde.

Una locura de partido que dejó a Lionel Messi y a Lionel Scaloni, además de los otros jugadores que compusieron el elenco de Argentina con las lágrimas de la emoción por el título. Scaloni, cuando finalizó el compromiso dio su análisis del partido con una voz de llanto por la alegría. El estratega, que empezó como interino se ganó la confianza de la Asociación de Fútbol Argentina y contagió a toda una nación.



Lionel Scaloni, y seguramente los jugadores no pueden asimilar todavía lo que lograron. Así respondió el estratega, "a ver, creo que todavía no nos damos cuenta, pero es un momento para disfrutar, sobre todo la gente sinceramente. Nosotros que vivimos de esto y que hemos estado en las malas y en las buenas estamos acostumbrados a que nos pasen estas cosas, que nos golpeen, bueno hoy pasó eso, ellos reaccionaron y es todo mérito de ellos., y sobre todo, es un disfrute increíble haber estado en la cima como estamos ahora. Es algo único".

Lionel Scaloni vivió momentos muy emotivos a lo largo de la semana previa al partido de la final. Con lágrimas en sus ojos, recordó a su querida Pujato en la Provincia de Santa Fe. Su pequeño pueblo que le sacó una emoción enorme. Sobre el agradecimiento, Scaloni mantuvo, "sé que siempre uno dice a la familia, pero en mi caso, si mi papá me está viendo, que creo que sí, ellos me han dado una manera de entender de nunca bajar los brazos, de nunca ir en contra de nadie, sino darle para adelante siempre. Hoy dio los frutos, pero lo importante es que cuando no se da, la gente pueda entender que no solo yo, u otro entrenador, siempre quiero hacer las cosas bien. Tuve la suerte de que estuve acá y agradezco a todos".



Abordaron los periodistas al hijo de Lionel Scaloni, al que le preguntaron, "¿te das cuenta que tu padre es un campeón del mundo?" Y Scaloni simplemente dijo, "ya está, bueno, para que lo vean los abuelos".