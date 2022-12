Lionel Messi logró todo, menos una cosa: deuda pendiente con Argentina

Sin duda alguna, este fue el Mundial ideal para Lionel Andrés Messi Cuccittini. No solo porque consiguió derrotar la historia de los últimos 20 años en la que ningún sudamericano había podido lograr el título mundialista, sino porque rompió un montón de cifras históricas y de estadísticas que solo un jugador como Messi podía superar.

Leo Messi es el jugador con más partidos disputados en la historia de los Mundiales con 26 presencias, superando así a Lothar Matthäus al que también igualó actuando en su quinto Mundial, una marca que también tiene Cristiano Ronaldo. Messi también se convirtió en el único futbolista en dar una asistencia en cada cita mundialista que jugó. Al marcar en la final, también hizo historia al ser el primer futbolista en anotar en todas las fases posibles desde que existe un certamen con 32 selecciones. Estuvo cerca de igualar a Jairzinho en marcar goles en todos los partidos, algo que hizo el brasileño en 1970 y que el argentino no pudo por un penalti que atajó Wojciech Szcezny.



También superó a jugadores argentinos como Gabriel Batistuta como el mayor goleador albiceleste en los Mundiales con 13 goles, cuatro más que Batistuta. Es el que más goles y asistencias tiene venciendo a jugadores como Pelé, Gerd Müller y Miroslav Klose. Lo ha logrado todo, y, como si fuera poco, fue el gran líder con la cintilla de capitán en su brazo consiguiendo el título. Pero, solo le hizo falta una cosa.



Lionel Messi también se convirtió en el único jugador en ganar Juegos Olímpicos, Uefa Champions League, Mundial de Clubes, Copa América y la Copa del Mundo. Cinco títulos más que difíciles de conseguir, pero que solo el rosarino podía obtener. Messi ya sentenció que este fue su último partido en un Mundial, pero, ¿habrá sido el final de la aventura con la albiceleste? ¿Se quedará en 172 partidos y no estará en marzo en las Eliminatorias? Seguramente Lionel Scaloni no lo dejará afuera, por lo menos como el guía de los jóvenes y sangre nueva que figura Enzo Fernández y Julián Álvarez.



Aunque Lionel Andrés Messi Cuccittini logró todo con Argentina, todavía le falta algo para estar en el mismo escalón de Cristiano Ronaldo a nivel de selecciones y Messi estuvo solo a dos tantos de lograrlo. Cuando el argentino disputó el amistoso previo a iniciar el Mundial contra Emiratos Árabes, dejó su marca goleadora con 91 goles, superando por una vasta diferencia a sus perseguidores que ya no están en activo. En el Mundial de Qatar anotó siete tantos estirando la estadística a 98 goles con la albiceleste.



La deuda pendiente que tiene Lionel Messi es llegar al centenar goleador. Tal vez no es una marca que lo afana, pues ha ganado todo y consiguió lo que más anhelaba que era el título mundialista, pero, la pregunta es si tendrá más oportunidades para llegar a los 100, una cifra muy difícil de superar para cualquier argentino. Cristiano Ronaldo en 196 juegos disputados, ha marcado 118. Messi está a un par de ponerse aún más cerca del luso.