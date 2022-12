Semifinales polémicas: 'Esperé cuatro años para ver grandes partidos'

¿De esperar siempre lo mismo en los Mundiales o esperar sorpresas? Hay gente que le gustan que las grandes figuras y las grandes selecciones siempre se lleven la gloria sin dejarle oportunidad a los chiquitos de figura en instancias finales de certámenes como la Copa del Mundo de 2022. Croacia y Marruecos se juegan las suertes, una contra Argentina y la otra enfrentar a una Francia que tiene las ilusiones de quedarse con el bicampeonato.



Como se dice en inglés, los 'Underdogs' están dando de qué hablar, pues Croacia eliminó a Brasil y Marruecos, primera selección africana en la historia de los Mundiales selló su paso a la semifinal dejando afuera a España y Portugal.

Claro, a la gente le gusta que las figuras estén bajo las cámaras y que sean las grandes selecciones las que busquen el título. Sin embargo, para la sorpresa de muchos, Croacia sacó a una candidata como Brasil y Marruecos a Cristiano Ronaldo con Portugal. Neymar y CR7 afuera, y se quedaron sin la posibilidad de ver el Francia vs Portugal en la instancia semifinal como se esperaba, al igual que el clásico sudamericano en la otra llave.



Es en esta instancia en donde verdaderamente, croatas y marroquíes demostrarán de qué están hechos en el certamen mundialista e intentarán sacar a dos gigantes como lo son Argentina y Francia respectivamente. No obstante, que esos sean los cruces de semifinales no le simpatizó a todo el mundo. Pablo Ríos en el programa Saque Largo desaprobó estas series, "yo sé que hay gente que ama los batacazos, las sorpresas. A mí sí me dan mucha pereza. Qué pereza Marruecos en semifinales, qué pereza Croacia. Yo quería Brasil - Argentina, yo quería Francia o Inglaterra, cualquiera de los dos contra Portugal. A mí eso no me gusta, yo ya lo dije acá, espero cuatro años para ver grandes partidos, no para ver Marruecos y Croacia en semifinales", Sheyla García también se unió al pensamiento de Pablo.



Seguido, Pablo Ríos continuó, "sí, lo aplaudo, es algo histórico, primer selección africana en semifinales en toda la historia, pero no, no me gusta eso". Jhon Jairo Miranda, o mejor conocido como JJ, le respondió, "espero que si nosotros clasificamos al siguiente Mundial y llegamos a cuartos de final o semifinal no diga lo mismo porque nosotros en el contexto internacional somos más o menos por ese nivel". Eduardo Luis también referenció, "si fuéramos marroquíes estaríamos felices". Una respuesta más que veraz. ¿Están de acuerdo con que es aburrido esta clase de partidos? ¿Las selecciones como Marruecos y Croacia no deben tener esas mismas oportunidades que los grandes?