Emotivo mensaje de Rodrigo De Paul: sacará lágrimas a más de uno

Queda cada vez menos para que se cumpla el partido número 64 de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en el que verá el protagonismo de Lionel Andrés Messi enfrentando a Kylian Mbappé en un duro choque entre argentinos y franceses. Como lo han dicho en Argentina, Francia es más que solo Mbappé, y seguro en territorio galo pensarán igual con Messi y la albiceleste.

Uno de los líderes de la selección de Argentina es sin duda alguna, Rodrigo De Paul. El volante de marca del Atlético de Madrid habló en las redes sociales como un gran referente para enviar un mensaje de aliento para motivar, no solo a sus compañeros, sino que también a todo el pueblo argentino que se ilusiona con el título, uno que escasea desde hace 20 años para combinados sudamericanos y que los argentinos no conquistan desde 1986.



Aquí no puede haber otra caída como la de 2014, solo piensan en quedarse con el título, y Rodrigo De Paul lo tiene claro con el siguiente mensaje que colgó en su Instagram personal. El jugador del Atlético de Madrid quiso hacer un recorrido por todos los antecedentes que rodean a esta final y seguramente a más de una persona le sacará una lágrima de emoción por las sentidas palabras del volante surgido en Racing de Avellaneda.



“Un Mundial se juega cada 4 años, jugarlo es coronar todo lo que hiciste en ese tiempo con el evento más importante del mundo. En estos 4 años hemos logrado escribir páginas muy importantes de nuestro país a base de muchísimos esfuerzos, de mucha presión, pero con un solo objetivo, que todos ustedes se sientan representados por este equipo, no solo que lo logramos, sino que conseguimos que todos los argentinos estemos unidos por un sueño.



Este proceso nos permitió alcanzar cosas impensadas, lograr el récord de partidos invictos en nuestro país, volver a ser campeón después de 28 años en el Maracaná, levantar otro título en Wembley y cerrar este camino jugando una final del mundo… el logro más importante es que pudimos traspasar toda barrera y llegar a cada casa para darles un momento de felicidad, algo porque sonreír, una excusa para abrazarse y sobre todo que nos sintamos muy orgullosos del país donde nacimos.



Tenemos muchas cosas por crecer como sociedad, pero creo que dimos un claro ejemplo que con mucho trabajo y dedicación todo es posible, depende de cada uno, de creer en lo que hacemos y no tener miedo a soñar que por más difícil que parezca, créanme que pueden lograrlo. Mañana pase lo que pase, gracias por acompañarnos siempre, por transpirar la camiseta con nosotros y dejarse la voz en cada canción. Más que nunca TODOS JUNTOS”.