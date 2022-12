Kyle Walker vs Mbappé: ‘¿Quién es más rápido? Eso se verá el sábado’

Inglaterra vs Francia, un partidazo entre dos candidatos a llevarse el título, pero se sabe que solo uno podrá seguir en la disputa por la lucha del campeonato. Aunque en la parte de adelante se vive un gran mano a mano entre Harry Kane y Kylian Mbappé, la previa del compromiso se empieza a calentar por el mismo Mbappé, pero, con un Kyle Walker que tendrá que marcarlo.

Kylian Mbappé es ese jugador que puede moverse con tranquilidad por toda la parte ofensiva. Un dolor de cabeza para cualquier zaga defensiva, y así lo será con Kyle Walker que tendrá, o marcarlo como lateral derecho, o también puede jugar de defensor central. Sin embargo, aunque el del Manchester City empiece a torear al del Paris Saint-Germain, no está confirmado por Gareth Southgate si verdaderamente vaya a jugar, pues Walker arrastra dolencias musculares, pero parece no ser grave.



El partido se empezó a calentar, pues hay una gran incógnita: ¿Quién puede parar la velocidad de Kylian Mbapppé? Ahí aparece el nombre de Kyle Walker que espera ser un candado en la zona defensiva para dejar a Mbappé sin oportunidades, pero pararlo no será para nada fácil. Eso lo sabe Walker que mencionó que no le pondrá la alfombra roja para que Kylian pase con tranquilidad.



Así lo analizó Kyle Walker, “le respetamos mucho, sabemos que está en muy buena forma, pero no le voy a poner una alfombra roja e invitarle a que marque. Estoy aquí para representar a mi país en un Mundial y llegamos a un partido que será a vida o muerte. Mbappé no se va a imponer en mi camino para ganar el Mundial para mi país”.



Velocidad en ambos jugadores, por lo cual, el compromiso toma otro ritmo. Sobre este aspecto, Kyle Walker referenció que, “¿Quién es más rápido? Ojalá el sábado juegue y podamos verlo”. Agregó que, “no me subestimo. He juygado contra él y contra otros grandes jugadores. En ese sentido no cambia nada, es un partido más, debo tener cuidado y darle el respeto que se merece. Pero no más, porque somos Inglaterra y también podemos hacerles daño”.



Además, le quitó todos los focos a Kylian Mbappé, pues mencionó que Francia tiene más jugadores y no solo tendrán que ponerles marcas a Mbappé, “hay otros jugadores muy importantes, que también han ganado títulos, incluso el Mundial. No nos olvidemos de Giroud, que ha marcado muchísimos goles con Francia y también en Inglaterra, de Dembélé, que para mí es igual de bueno (que Mbappé) en la otra banda o de Griezmann. Todos los jugadores pueden hacerte daño”.



Finalmente, destacó que, “estamos en cuartos, todavía no hemos igualado lo que hicimos en el pasado Mundial o la Eurocopa, pero vamos en la buena dirección. Con la plantilla que tenemos la confianza es alta, estamos marcando goles y no encajamos demasiado”. Inglaterra tendrá la misión de parar a Francia y Kyle Walker a Kylian Mbappé. Un apasionante mano a mano que se avecina, pero, quedará a la expectativa si Walker podrá jugar o no.