Karim Benzema y Didier Deschamps, una relación rota: se armó guerra

La selección de Francia llegó a la final del Mundial de Qatar 2022 en donde enfrentará a Argentina en esta instancia que dará el título. Tanto franceses como argentinos buscarán sus terceras estrellas en la historia de los Mundiales para bordar en su camiseta y Didier Deschamps solo tiene cabeza para hablar de lo que será el juego. Algo que molestó seriamente a Karim Benzema, que todavía podría estar en ese encuentro si lo desea su entrenador.

Hablar del Balón de Oro actual en Mundiales sería hablar de una historia negativa. Karim Benzema solo ha podido estar en la Copa del Mundo de Brasil en donde fueron eliminados por Alemania en cuartos de final. Luego llegó el veto y cuando esperaba ser tenido en cuenta para Qatar, se lesionó. No obstante, ¿estaba así de mal para no poder estar por lo menos con sus compañeros?



Seguro que el Real Madrid no hubiese puesto peros si Karim Benzema se quedaba con la delegación francesa en Qatar, pues como convocado y sin reemplazo, el delantero francés hubiese podido estar en tierras qataríes y hasta jugar si se recuperaba. Además, en el caso de que Francia quede campeón, le podrían entregar medalla y podría alzar la Copa.



Mientras Didier Deschamps le baja en ruedas de prensa a las preguntas por Karim Benzema, el delantero hace lo mismo y está concentrado tan solo en el Real Madrid. Emmanuel Macron, presidente de Francia pidió que Benzema estuviera con la delegación francesa, pero Karim mencionó, “eso no me interesa” en una última publicación de Instagram.



La lesión muscular de Karim Benzema ya se solucionó, de hecho, ya vio minutos en la pretemporada para llegar con actividad para encarar el regreso de LaLiga. Jugó como capitán en el amistoso contra el Leganés que quedó 1-1. Las pruebas están, que Karim hubiese podido estar con la selección de Francia, pero Didier Deschamps nunca lo incluyó ni en sus respuestas. Una relación rota, y una guerra que se armó entre los dos actores. Uno solo piensa en ser campeón del mundo, el otro no le importa la Copa del Mundo, en donde se ve traicionado por el entrenador.