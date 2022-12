CR7 no es el único rebelde en Portugal: otro jugador explotó contra DT

Portugal no sufrió para quedarse con el boleto a los cuartos de final con una estelar participación del reemplazo de Cristiano Ronaldo, Goncalo Ramos. El delantero del Sporting de Benfica fue vital para anotar tres goles en la goleada 6-1 de los lusos contra Suiza. Sin duda alguna, a Cristiano no le gustó la decisión de Fernando Santos ni la riña del estratega con el delantero, pero cada vez que su selección marcaba un tanto, al ex Manchester United se le veía feliz celebrando los goles.

Como si fuera poco, Fernando Santos hizo caso a los incesantes gritos de la afición que se acercó al recinto deportivo deseando que Cristiano Ronaldo tuviera minutos. Sobre los 73’, la máxima estrella del combinado luso ingresó al terreno de juego, y alcanzó a anotar un gol, pero fue invalidada por fuera de lugar. Cristiano no fue el único que demostró su inconformismo con no jugar, pues Joao Cancelo también armó la rebelión contra Santos.



Joao Cancelo jugó en el debut contra Ghana, y de igual manera, apareció en la banda derecha ante Uruguay y Corea del Sur. Pero en octavos de final, la gran sorpresa para el lateral del Manchester City fue que Fernando Santos se decantó por Diogo Dalot, dejando a Cancelo sin minutos. Con la lesión de Nuno Mendes y el descarte mundialista, ese costado izquierdo podía quedar en manos de Joao, pero fue Raphael Guerreiro quien estuvo ahí y por el otro andarivel apareció Dalot.



Si Cristiano Ronaldo armó una bomba en la previa del compromiso, Joao Cancelo la armó una vez iniciado el juego, y, además, con el lateral fue peor, pues no sumó ningún minuto en el rectángulo verde. Tanta fue la molestia de Joao, que cuando Goncalo Ramos anotó el primer gol antes de los 20 minutos, Cancelo ni se alegró, ni tampoco festejó el tanto con sus compañeros.



Todo el mundo quiere jugar y más en una cita mundialista, pero la decisión de Fernando Santos dejó a Joao Cancelo completamente frío. No se lo esperaba y al no ver su nombre como inicialista, demostró su calentura en el banquillo de suplentes. No se movió de su asiento, y se notó muy afectado por no sumar minutos. Cuando finalizó el compromiso, a Fernando Santos le preguntaron por ambos casos y simplemente dijo, “¿un problema con Cristiano? Ninguno. También se ha quedado en el banquillo Cancelo y ha jugado Dalot…”. Así las cosas, Cancelo espera regresar en los cuartos de final cuando enfrenten a la sorpresiva Marruecos.