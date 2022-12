Francia no se confía: fantasmas del 2021 aparecen en octavos de final

Falta cada vez menos para que Francia entre nuevamente en participación en el Mundial de Catar 2022. Didier Deschamps, instalando con sus jugadores en los octavos de final, esperan pasar de ronda e intentar revalidar lo hecho hace cuatro años cuando fueron campeones en Rusia. Por lo menos, Deschamps y sus dirigidos ya saben que sobrepasaron el primer examen para el actual campeón mundialista al superar la fase de grupos.

Polonia será el rival de Francia en los octavos de final, y los polacos se sujetan a Robert Lewandowski para poderle hacer daño a la banda de Kylian Mbappé. Por esta razón, Didier Deschamps analizó en rueda de prensa lo que será ese encuentro difícil. Ya no ha partidos sencillos, y prueba de ello fue la derrota contra los tunecinos en la primera fase. Sobre su contrincante, mantuvo que, “ha tenido que defender mucho en la fase de grupos y lo hace muy bien. Ofensivamente es muy competitivo con jugadores con mucha experiencia y algunos jóvenes que están creciendo. No nos podemos fiar y hay que respetar lo que han hecho. Merecen estar aquí. Mis jugadores saben nos pueden crear problemas”.



Además, los ojos estarán puestos en el choque entre Kylian Mbappé y Robert Lewandowski. Tras ser suplente contra Túnez, la pregunta es si Mbappé jugará. El estratega francés no dudó en reconocer que, “los dos van a estar, les dejo que comparen. Son de los mejores del mundo con una calidad increíble. Son diferentes, pero dos jugadores muy importantes”.



Mencionó que es bueno estar en los octavos de final, pero que no quieren quedarse ahí. El sueño, repetir el título, pero antes, “queremos llegar a cuartos de final”. Además, referenció que, en el Mundial de sorpresas, podría pasar cualquier cosa, “todos los partidos son complicados. Ayer lo vimos también. Hay equipos que se pueden permitir como nosotros o Brasil que lo hemos podido gestionar de forma diferente el tercer partido. Todos juegan en grandes campeonatos, con grandes clubes. Hay algunos que tienen más apoyo como Túnez en la grada. Todos los equipos van a estar muy preparados”.



Sentenció que no quieren volver a vivir lo hecho en la Eurocopa del 2021 cuando Suiza los eliminó en los octavos de final en la definición desde el manchón penal, “nadie tiene ganas de volver a eso. Es otro rival, no tiene nada que ver, solo que son octavos. Pensamos en pasar y sabemos que no hay partido fácil entre los 16 mejores. El nivel de dificultad es muy alto y hay que elevar el nivel para alcanzar el objetivo”.