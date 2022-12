Francia cortó una impresionante sequía: tuvieron que pasar 64 años

Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud se convirtieron en los guías de Francia para decir presentes en una nueva semifinal. Cada vez más se ilusionan con la posibilidad de ser campeones por segunda vez de manera consecutiva después de esa final contra Croacia en Rusia 2018. El escenario está pintado para que vuelva a ocurrir ese encuentro en una instancia definitiva al título, pues tanto croatas como franceses sueñan con ese anhelo. Sin embargo, antes deberán dejar atrás a Marruecos y a Argentina, rivales de los galos y balcánicos respectivamente.

No va a ser para nada fácil enfrentar a la sorpresiva Marruecos, y claro, una selección con esa nómina que tiene Francia debe estar disputando los partidos más importantes, no en vano, luchará por volver a una final en su historia. Pero ya hicieron lo imposible para un actual campeón del mundo, en especial si se habla de ganadores de la Copa del Mundo del continente europeo.



Francia, de la mano de Didier Deschamps, sin Karim Benzema, pero con Olivier Giroud y Kylian Mbappé inspirados, además de un Antoine Griezmann sorprendente en cualquier posición del campo de juego, se ilusionan con llegar a la final. Algo que parecía esquivo, por la ‘maldición’ del vigente campeón que no supera la fase de grupos de un Mundial, un dato que se lleva repitiendo continuamente desde el 2010 cuando Italia, campeona en 2006 no sobrepasó su zona. Luego fue España y Alemania la completó. Los franceses sí pasaron el examen.



Tras superar la fase de grupos, Francia continuó haciendo historia en octavos de final contra Polonia y en los cuartos de final dejando atrás a Inglaterra. Así, se clasificaron para la semifinal. Una nueva, pero la más importante tal vez para selecciones europeas campeonas actuales. Y es que, al entrar en esta fase, los franceses, como vigentes ganadores sacaron la cara por Europa.



Hace 64 años, un combinado europeo defensor del título no lograba llegar a la semifinal. Alemania en 1958 fue la última quedando cuarta, justamente ante Francia, pues, los teutones habían conseguido su título en 1954. Luego, Inglaterra, que alzó su primer y único trofeo mundialista en 1966, no pudo pasar los cuartos de final en 1970.



Alemania, otra selección europea alcanzó la gloria en 1974 y cuatro años más tarde no pudo pasar la segunda fase. Italia ganó en 1982, y en 1986, los italianos cayeron en los octavos de final contra Francia. Los teutones repitieron título en 1990, y en Estados Unidos cuatro años después, no pudieron pasar contra Bulgaria en los cuartos de final.



Luego, llegaron las ‘maldiciones’ de los campeones, pues en 1998, Francia alcanzó el título mundialista en su casa, y en el 2002 no pasó la fase de grupos. Italia en el 2006 superó a los franceses en la final en penaltis y en Sudáfrica cuatro años más tarde no pudieron pasar la primera instancia. Lo mismo sucedió con España y Alemania que, como defensores europeos tampoco pudieron entrar a octavos de final. Los galos sacaron la cara por todas las campeonas anteriormente.