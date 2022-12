Georgina Rodríguez, esposa de CR7, arremetió contra Fernando Santos

Ante todo pronóstico, la Selección de Marruecos superó a Portugal con un solitario tanto de Youssef En-Nesyri. Un salto emulando a Cristiano Ronaldo para que los portugueses salieran desconsolados una vez finalizó el compromiso. Los marroquíes hicieron historia metiéndose en las semifinales del Mundial de Qatar 2022 y dejó afuera a un CR7 con las ganas de triunfar en su última Copa del Mundo.

A sus 37 años, llegaría con 41 años al Mundial de 2026, por lo cual, esto será lo último que dejó con los portugueses. Fernando Santos volvió a ponerlo como suplente y ante la urgencia en el partido, Cristiano Ronaldo ingresó a los 53 minutos de juego. Poco fluyó su juego con un centro que envió apenas entrando al campo de juego, y posteriormente, tuvo un mano a mano que resolvió Yassine Bounou. No solo por las suplencias, fue una Copa del Mundo compleja para el astro luso que se encuentra sin equipo en estos momentos.



Fue uno de los jugadores con muchas polémicas a lo largo del certamen con riñas con Fernando Santos y con un Goncalo Ramos lleno de juventud que le ganó los últimos juegos empezando desde el comienzo. Contra Suiza, Ramos marcó un triplete y poco extrañaron al astro portugués ex Real Madrid.



Una vez culminó el partido, las cámaras se quedaron con el rostro de Cristiano Ronaldo colmado en llanto por la eliminación. Su esposa, Georgina Rodríguez apareció en las redes sociales con un mensaje alentador para CR7. “Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración tienes. El mismo que la meterte al juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Cristiano. Te admiramos”.



De esa manera, se consolidó el adiós de Cristiano Ronaldo, que como se muestra en la publicación de Georgina Rodríguez, contó con el apoyo en el momento más duro de su carrera tal vez. El luso se despedirá así del combinado nacional, como goleador histórico, con un título, pero con la espinita de que hizo falta la Copa del Mundo. Portugal fue catalogada como una de las favoritas y candidatas, pero se quedó en cuartos de final.