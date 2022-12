DT francés con un dolor de cabeza: dos estrellas peligran en cuartos

Didier Deschamps habló en rueda de prensa previo a enfrentar a Inglaterra. Un duelo crucial, no solo por las ambiciones de clasificarse para las semifinales, sino que, podría definir muchos aspectos para el mismo estratega francés por su dudosa continuidad, la cual prefirió evitar tocar el tema en la conferencia. Al ser preguntado por ello, sentenció que no es el momento de hablar del futuro.

Kylian Mbappé vs Harry Kane, será el nuevo duelo que tendrá el Mundial. Un apasionante encuentro de dos estrellas a nivel global, pero, así como ellos dos, hay que hablar de otros importantes jugadores, en especial en Francia. Uno de ellos, el volante de primera línea del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, y otro como Jules Koundé. Sin embargo, ambos jugadores están condicionados.



El jugador del Barcelona y del Real Madrid saben que no deben ofrecer un partido físico bien marcado contra Inglaterra, que seguramente apostará al juego ríspido para que Jules Koundé y Aurélien Tchouaméni salgan amonestados. Contra los ingleses, ninguno puede darse el lujo de sacar una tarjeta amarilla, pues no se limpian las acumulaciones si ven la cartulina. “Respecto a Tchouaméni y Koundé, saben que mañana pueden estar suspendidos en semifinales si ven una amarilla. Forman parte de la competición este tipo de cosas. Lo importante es que hagan un buen partido y que permiten al equipo alcanzar las semifinales. No tienen que dosificar, sería lo peor eso”, mencionó sobre los dos jugadores.



Tanto Tchouaméni como Koundé son figuras titulares en el planteamiento de Didier Deschamps y si ven la amarilla podrán perderse la semifinal. Las tarjetas se limpian en dicha instancia, pero no si en cuartos de final se ganan la amonestación que los condiciona.



Sobre el partido en general, señaló que, “tenemos que buscar la serenidad mañana como desde que comenzó el torneo. Son unos cuartos de final del Mundial, no hay estrés ni nada por el estilo. Estamos encantados. Los jugadores tienen que disfrutar en el campo mañana”.



Sabe que Inglaterra seguramente estudió a Kylian Mbappé y tendrán su propio plan para que no influya mucho en el ataque. Finalmente, referenció cómo ve a los ingleses, “es un equipo que hace mucho daño al contragolpe. Ha marcado en el Mundial muchos goles de esta forma. Tienen mucha calidad. La calidad que tienen, la capacidad de marcar goles, también a balón parado… no es casualidad que Inglaterra sea nuestro rival de mañana. Son un gran equipo”.