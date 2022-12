'Dibu' no ocultó la felicidad con palabra de alto tono: héroe mundial

Emiliano Martínez volvió a hacer de las suyas en el partido más importante en los últimos años para Latinoamérica, e indiscutiblemente, para la Argentina. Después de 20 años, consiguieron vencer la hegemonía europea y consolidarse con el título. Gran parte de ese reconocimiento fue, sin duda alguna, al 'Dibu'. Sí, le anotaron tres goles, pero en la tanda, se quedó con la gloria evitando el lanzamiento de Kingsley Coman, el segundo para Francia.

Sufrió más de la cuenta Argentina que no pudo estar tranquilo. Aunque dominó, Francia, sin llegar mucho al pórtico de Emiliano Martínez descontó y en un abrir y cerrar de ojos en los primeros dos disparos, empataron. Lionel Messi volvió a poner a los sudamericanos adelante y nuevamente Kylian Mbappé empató para llevar el juego a los penaltis. El 'Dibu' se quedó con la gloria en el suplementario atajándole un disparo a quemarropa a Randal Kolo Muani, y la pena máxima a Kingsley Coman.



Una vez finalizó el partido, Emiliano Martínez, que se quedó con el guante de oro dio picantes declaraciones como es habitual. Utilizó una palabra subida de tono, tal vez por la alegría. "No, qué gracias. Fue un partido sufrido. Lo teníamos controlado y en dos tiros de mier** nos empataron. Dijimos que era nuestro destino sufrir. Nos ponemos 3-2, nos pitan otro penalti y nos vuelven a empatar. Casi nos meten dos goles más y, gracias a Dios, hice lo mío, lo que soñé. No ha habido un Mundial que haya soñado tanto como este", sentenció Emiliano dejando en claro que siempre le ha tocado sufrir, y más cuando salió de Argentina desde temprano para llegar a Inglaterra.