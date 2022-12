Croacia dañó unos cuartos de final ‘perfectos’: ¿Por qué razón?

La Copa del Mundo poco a poco está llegando a su final y en los cuartos de final, ocho selecciones se preparan con el objetivo de instalarse en los cuatro mejores del mundo. Una sorpresa podría haber con Marruecos que está invicta hasta ahora y podría vencer a Portugal. También, Croacia con ganas de eliminar a la gigante, Brasil.

Francia vs Inglaterra, Brasil vs Croacia, Argentina vs Países Bajos y Portugal vs Marruecos serán los choques en los cuartos de final. Lo curioso es que, franceses, ingleses, brasileños, argentinos, neerlandeses, portugueses y marroquíes son siete selecciones que clasificaron primeros en sus respectivos grupos en la primera instancia. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa con la actual subcampeona que le quitó la oportunidad a un líder de otra zona? Los croatas dañaron lo que pudo ser, por segunda ocasión una serie de cuartos con ocho ganadores de su fase de grupos.



Los penaltis decidieron que Croacia venciera a Japón en los octavos de final. Igualaron a un tanto, y quienes ocuparon la segunda posición en el Grupo F, superaron al líder del E. Así, los nipones se quedaron nuevamente en la fase previa de cuartos de final, y también dañaron una estadística que solo ocurrió en una ocasión: 2014.



Esta podía ser la segunda vez en la que ocho selecciones ganadoras de sus grupos disputaran los cuartos de final. Sin embargo, en ese choque entre líderes y segundos de sus zonas, Croacia le quitó la ilusión a Japón que superó a España y Alemania en el Grupo E. Desde 1986 hay octavos de final en Mundiales y pasaron más de 28 años para que en cuartos hubiese ocho selecciones líderes.



Brasil 2014 será recordado como el único Mundial hasta la fecha en la que Brasil vs Colombia, Francia vs Alemania, Países Bajos vs Costa Rica y Argentina vs Bélgica fueran los choques entre líderes de sus grupos en la primera fase. Esta era la oportunidad para que se repitiera ese caso. Japón se quedó a nada de poder sumarse a ese listado de cuartos de final perfectos, pero los penaltis no los ayudaron con un Dominik Livakovic inspirado atajando tres lanzamientos.