CR7, una bomba por explotar: un nuevo plan lo afectaría en Portugal

Los cuartos de final ya iniciaron en el Mundial de Qatar con la eliminación inesperada de Brasil en manos de Croacia. Inesperada por el hecho que la contemplaban como la favorita y candidata a llevarse el título, pero los balcánicos, expertos en prórrogas y lanzamientos desde el manchón penal, se quedaron con el pase a la semifinal. Portugal luchará con un equipo similar, pues como los croatas, Marruecos también llega invicta y quiere dar otra sorpresa en suelo qatarí.

Tras bajar las polémicas entre Fernando Santos y Cristiano Ronaldo, se podría abrir otro capítulo negativo para el delantero ex Real Madrid y Manchester United. El astro luso no fue inicialista contra Suiza en la estrepitosa goleada, dejando su lugar para un inspirado Goncalo Ramos que anotó triplete. CR7 ingresó en los últimos 17 minutos, pero poco o nada pudo hacer para poner otro tanto en el marcador.



Sin duda alguna, Cristiano Ronaldo no estará para nada contento al no ser tenido en cuenta desde el principio del juego, por lo cual, después de la conversación que tuvo con Fernando Santos, probablemente el estratega contaría con él. Pero, no todo es color de rosa para el delantero portugués que nunca quiere ser suplente, y menos en los cuartos de final.



Y es que, una bomba podría armarse y estallar próximamente. Pues, en el último entrenamiento de Portugal, Fernando Santos probó un onceno que se asoma para ser el inicialista contra Marruecos, y ahí no aparecieron los dos jugadores que se rebelaron. Aunque Cristiano Ronaldo celebró los seis goles con sus compañeros, su cara no era de felicidad. Caso contrario el de Joao Cancelo. El lateral fue suplente y Diogo Dalot vio minutos. Se quedó sentado los 90 minutos y ni se inmutó con las anotaciones.



Con base en el último entrenamiento de Fernando Santos, este sería el onceno titular ante Marruecos, Diogo Costa; Diogo Dalot, Antonio Silva (o Rúben Dias si se recupera), Pepe, Raphael Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Otávio; Bruno Fernandes, Goncalo Ramos y Joao Félix. Así las cosas, ni Cristiano Ronaldo ni Joao Cancelo están perfilados para ser inicialistas.