Carlo Ancelotti sí habla de sudamericanos: así elogió a Argentina

Desde que se confirmó la salida de Tite del banquillo de la selección de Brasil, empezó a rondar el nombre de uno de los mejores directores técnicos tocando las puertas en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), puesto que comenzó a sonar Carlo Ancelotti como un posible candidato a ocupar la dirección técnica. Rivaldo le bajó el dedo a traer a un estratega extranjero, pero la opción quedó.

Y es que, tal vez para muchos sería traicionar la tendencia que se ha llevado últimamente en la historia de la selección de Brasil con solo locales manejando las riendas del combinado nacional, pero no se descartaría pensar en otros técnicos de distintos países para tomar el lugar que dejó Tite. Ni Mano Menezes, ni Luiz Felipe Scolari han podido llevar a la ‘Canarinha’ al lugar que se merece en Mundiales. ¿Un italiano sí podría?



De igual manera, Carlo Ancelotti no se lo ha planteado. Aunque dijo que tomar a una selección sería algo increíble, no ve eso como un próximo destino a futuro. Quiere cumplir su contrato con el Real Madrid y pensar en su familia dejando de lado la dirección técnica. Así las cosas, Carlo solo está centrado en retomar LaLiga con el anhelo de ser campeón nuevamente.



Carlo Ancelotti dialogó con la Rai Radio de Italia en el programa, Radio Anch’io Sport. En primera instancia, se centró solo en su futuro con el Real Madrid, “no sé lo que me deparará el futuro, vivo día a día. De momento, estoy genial en Madrid, tenemos muchos objetivos en esta temporada. Ya habrá tiempo para pensar en mi futuro. Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024, y si el Madrid me echa antes, no me voy a mover”.



Además, referenció el buen Mundial que se vivió en Qatar, algo curioso, pues anteriormente había criticado a la sede, y al momento en el que se efectúa el certamen, “fue un gran torneo y acabó con una final preciosa. Argentina mereció ganar y lo hizo por dos motivos: porque tiene buenos jugadores y al mejor, y porque se apoyó esta calidad con nuevos como Julián Álvarez y Enzo Fernández. Francia y Argentina basaron sus triunfos en una buena defensa y en la calidad de los futbolistas”.



Pero no dejó de lado a su colega y compañero de profesión, Lionel Scaloni. El director técnico más joven que a sus 44 años logró lo imposible en un Mundial. Sacó campeón a Argentina cuando tal vez no muchos confiaban en un estratega interino que tuvo la valentía de tomar las riendas del combinado nacional cuando nadie quería asumirlo. “Hizo un trabajo extraordinario, pero no hizo nada nuevo. Sólo puso a los jugadores en su sitio y les dio una buena organización defensiva”, así se expresó de Scaloni.