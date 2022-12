Revelación marroquí enamora ligas: en venta y clubes lo preguntan

Marruecos fue la gran revelación en el Mundial de Qatar 2022. Con mucha juventud y también con experiencia en ligas europeas, Walid Regragui armó una selección que luchó hasta el final para quedarse con el cuarto puesto, un resultado más que prometedor para el futuro del combinado africano y que se convirtió en la primera nación de ese continente en meterse a una semifinal, y lo reafirmó quedando cuarta tras caer contra Croacia en dicho enfrentamiento.

Por esta razón, no sería para nada casual que varios de los jugadores de Marruecos estén siendo peleados por grandes clubes de Europa y poco a poco empiezan a salir pretendientes para los futbolistas marroquíes. El dorsal ‘8’ en su espalda, Azzedine Ounahi gana enteros para cambiar de club tras un prometedor Mundial. El volante del Angers de Francia está bajo la lupa de grandes clubes de Europa, y hace poco salió el rumor de que el FC Barcelona estaría interesado en el jugador de 22 años.



Y es que, Azzedine Ounahi a sus 22 años desata una locura enorme por el gran Mundial que tuvo en Qatar. El FC Barcelona no sería el único club que pujaría por el volante de Marruecos del Angers de Francia. Said Chabane, presidente del elenco francés mantuvo que, “tenemos muchas ofertas por Ounaho. Han llegado clubes de Italia, España, Inglaterra y Francia. Queremos encontrar un acuerdo para enero, pero no descartamos que se quede hasta el final de la temporada”.



Aunque el Paris Saint-Germain no se ha manifestado, sí lo ha hecho un club más que millonario en Europa. El Newcastle United se sumó al interés por el volante del Angers y Danny Murphy, exjugador del Liverpool y otros de la Premier League mantuvo que Azzedine Ounahi triunfaría en el conjunto inglés, “lo tiene todo para ser un gran mediocampista: energía, calidad y capacidad para pedir siempre la pelota. Cada vez que lo he visto jugar me ha parecido absolutamente fantástico”.



Pero el Newcastle United no sería el único de la Premier League que lo pretende. Southampton, West Ham y Leicester City también preguntan por él. De hecho, de acuerdo con L’Équipe, el Leicester ofertará unos 45 millones de euros por Azzedine Ounahi. Angers sabe que será difícil retenerlo ante estas millonarias ofertas y no solo Inglaterra está pendiente, pues el Inter de Milan y el Barcelona también le siguen los pasos.