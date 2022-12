Alemania sufre, pero los jugadores calman: ‘Sentimos el dolor’

2014 en Brasil. La última vez que Alemania tuvo un buen Mundial, ha quedado en el pasado tras dos eliminaciones mundialistas en Rusia 2018 y Catar 2022. El combinado alemán dejó de ser lo que era antes cuando en el 2017 quedaron campeones de la Copa Confederaciones como el último título con una de esas selecciones con un gran cambio generacional demostrando el buen momento y la cantidad de grandes promesas y futbolistas que pondrían su nombre en la historia.

Sin embargo, todo ha quedado atrás y Alemania no pudo, por segundo año consecutivo en Mundiales, conseguir su boleto a los octavos de final. La ‘maldición’ del campeón apareció en el 2018 cuando no pasaron de la fase de grupos enfrentando a México, Suecia y Corea del Sur. Por su parte, ahora se estrelló con Japón, España y Costa Rica, pues, pese al triunfo contra los costarricenses, no les alcanzó.



Alemania lo llora completamente tras el mal Mundial y una historia llenade fracasos, y ante esto, los jugadores, al llegar de vuelta a su país, responden a la crisis poniéndole la cara a la situación delicada. En las redes sociales, los futbolistas enviaron mensajes dirigidos a la afición. El objetivo: pedirles perdón a los alemanes por la eliminación en primera ronda.



El primero fue Kai Havertz quien mencionó, “nos ha llevado algún tiempo para entender qué decir. Todos estamos muy frustrados, decepcionados y con muchos otros sentimientos, tardaremos semanas en procesar esto. La vida son altibajos y se trata de volver más fuerte. Sentimos el dolor de la nación”. Se sumó el central del Real Madrid, Antonio Rüdiger que escribió, “una gran decepción. Nos habíamos propuesto tanto y fuimos nosotros los que más nos auto decepcionamos. Por eso no hay que buscar excusas sino cuestionarnos a nosotros mismos. Me llevará algún tiempo digerir esto. Es frustrante al máximo y por ahora tampoco hay consuelo. No obstante, gracias a los que me apoyaron a mí y al equipo en nuestros partidos”.



Por su parte, el capitán, Manuel Neuer explicó, “sentimos dolor y decepción. Es brutalmente frustrante que no hayamos podido ofrecer nuestro rendimiento de forma constante. Llevará algún tiempo asimilar todo esto. No obstante, ¡muchas gracias a todos los que siempre nos han apoyado y animado!”. Se vendrá sin duda alguna un cambio generacional en el combinado teutón para intentar levantar la cabeza en próximos torneos.