Los partidos en día 2 del Mundial: debutan Inglaterra y Países Bajos

Después de ver el triunfo sin discusión de Ecuador contra el local por 2-0, en la primera jornada del Mundial de Catar, es momento de programar la segunda jornada.

Entra a escena Inglaterra de Kane, con una importante renovación y las buenas sensaciones de la última Euro, en la que fue finalista. Además está Países Bajos, un protagonista habitual, que rozó la hazaña en Brasil 2014 y que tres veces ha sido finalista, ahora confiado en el roce y la calidad de figuras como Van Dijk y De Bruyne, entre otros. La gran duda es cómo encajará Senegal, su rival, el duro golpe de la ausencia de Sadio Mané por lesión.



Finalmente, Estados Unidos encara una nueva Copa Mundo con una generación plena de juventud, con el colombiano Jesús Ferreira en sus filas y el enemigo muy identificado: Gareth Bale y su Gales, debutante en copas del mundo.



¿Cómo se disputará la fecha 2? Tome horario de los horarios colombianos, las transmisiones y todo lo que necesita saber de esta nueva jornada.



Inglaterra vs Irán

Hora: 8:00 a.m. (hora colombiana)

Estadio internacional Jalifa

TV: DirecTV



Senegal vs Países Bajos

Hora: 11:00 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Al Thumama

TV: DirecTV, Caracol, RCN



Estados Unidos vs Gales

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Al Rayyan Stadium

TV: DirecTV, Caracol, RCN



*Recuerde que todos los partidos se pueden ver gratis EN VIVO en www.futbolred.com