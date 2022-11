Wayne Rooney mandó un mensaje a Inglaterra: este sería su pedido

Gareth Southgate tendrá que pensarse más de una vez lo que quiere hacer para el próximo encuentro cuando Inglaterra enfrente a Gales el martes 29 de noviembre. Un partido clave para las aspiraciones inglesas, pues Irán y Estados Unidos están al acecho de la cima y de los británicos, por lo cual, Southgate esperaría no guardarse nada, y alinear a sus mejores jugadores.

Un onceno de lujo que podría utilizar Gareth Southgate para este enfrentamiento vital y para asegurar su paso a los octavos de final, uno que se debió haber decidido contra Estados Unidos, pero todo culminó en igualdad. Los ingleses necesitarán sumar una victoria ante Gales y de esa manera, verán desde la cima y con tranquilidad, todo el Grupo B a la espera de Irán o Estados Unidos que también esperan sellar su paso a la siguiente fase.



Ante esta situación, el público inglés está en expectativa para ver con qué onceno saldrá Gareth Southgate. Harry Kane quiere marcar su primer gol en el torneo, pero él mismo sabe que no debe arriesgar, pues contra Irán salió golpeado, e igualmente ante Estados Unidos, por lo cual, lo aguardan completamente con la gran duda si puede estar en óptimas condiciones. Es por esto, que jugadores como Wayne Rooney le avisan fuertemente a Southgate que tenga cuidado con las figuras que alineará.



El exjugador del Manchester United y el hasta ahora goleador histórico de Inglaterra habló en Daily Mail y le pidió a Gareth Southgate que resguarde a Mason Mount y Harry Kane para los octavos de final, en dado caso que clasifiquen. Ambos salieron con golpes, y podría ser un riesgo grande ponerlos desde el arranque. “El otro gran cambio que haría para el partido de Gales sería darle descanso a Harry Kane”, manifestó.



Además, continuó marcando que no hay que arriesgarlo para lo que viene en el futuro en dado caso de asegurar el paso a la siguiente fase de la Copa del Mundo en Catar. “Contra Estados Unidos, parecía que podría haber estado sufriendo los efectos de un fuerte golpe que recibió en el juego de Irán”, señaló Wayne Rooney. Agregó que, “fue por una entrada en la segunda mitad y en ese partido sentí que Gareth debería haber considerado sacarlo en el descanso. Inglaterra ganaba 3-0, el partido ya estaba ganado y Harry es nuestro jugador más importante”.



Harry Kane está a solo dos goles de igualar a Wayne Rooney como máximo goleador, pero ya alejado de las canchas, al ex Manchester United no le importaría que lo pasen. Su ciclo ya culminó. Ahora piensa es en el bienestar del futbolista y de la selección inglesa. Finalmente, Rooney aseveró, “cuando hay oportunidades para protegerlo y ayudarlo a mantenerse en forma, creo que Gareth debería aprovecharlas, y es por eso que mantendría a Harry en la banca contra Gales”.