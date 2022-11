Estados Unidos y Gales no se sacaron diferencias: regresos agridulces

Lo que no pudo hacer el señor padre, lo logró hacer el hijo. El joven emuló al rey, siguiéndole los pasos a George, pero fue Timothy Weah, de 22 años quien empezó a escribir su historia en el balompié. Tim logró conquistar el Mundial en su primer partido mundialista con un golazo de una gran definición. Sin embargo, sobre el final del compromiso, Gareth Bale recompuso el debut en la Copa del Mundo tras 64 años de ausencia.

Para Estados Unidos era un regreso también, pues no fueron al de Rusia en 2018, ni tampoco Gales pudo ir a aquel campeonato. Los americanos iniciaron el juego con la iniciativa, pues a los nueve minutos, Timothy Weah centró y un zaguero central cabeceó a su propio arco, pero muy atento estuvo Wayne Hennessey para salvar. Acto seguido, Josh Sargent remató y entre Hennessey y el palo, negaron el primero del juego.



Durante la primera parte, Estados Unidos fue el combinado que más intentó abrir el marcador, pero con el pasar d ellos minutos, Wayne Hennessey seguía demostrando su fortaleza y la seguridad. Mientras tanto, Gales poca respuesta tenía, y Gareth Bale tampoco aparecía. Necesitaba un socio, y lo encontró mucho más tarde.



Sobre los 35 minutos, una gran jugada colectiva que inició Yunus Musah encontró a Josh Sargent que tocó con Christian Pulisic. A la carrera, el jugador del Chelsea asistió a Timothy Weah que de frente a Wayne Hennessey definió de tres dedos al fondo para romper los ceros. Así culminó la primera parte con triunfo de Estados Unidos.



Ya en el complemento, Gales reaccionó con la entrada de Kieffer Moore. Su altura se convirtió en una amenaza para los zagueros de Estados Unidos, y como si fuera poco, así lo intentaron con cabezazos de Moore. Los europeos se comieron el cuento de que podían empatarlo o ganarlo, y fueron intensos en el ataque. Tanto así que pusieron en problemas a Matt Turner con un cabezazo de Ben Davies que salvó el guardameta al córner. Acto seguido, buscaron a Kieffer, pero su testarazo se fue por arriba.



Christian Pulisic intentó revolucionar el ataque con un centro que no encontró rematador entre Tim Weah y Yunus Musah que no pudieron contactar la pelota al fondo. Gales respondió a los 80 minutos con un pase a Gareth Bale en el área, Walker Zimmerman llegó a destiempo, bajó al galés y pitaron penalti convertido por el mismo Bale para igualar. A su vez, pudieron ganarlo con un remate de Brennan Johnson y Matt Turner salvó en dos tiempos.



Entre centros buscando a Kieffer Moore en Gales y la otra propuesta de Christian Pulisic, no hubo tiempo para más. Como está sucediendo en los estadios del Mundial, están agregando varios minutos, pero en los nueve que sumaron, no pasó mucho. Todo quedó en una igualdad agridulce para los regresos de ambos elencos a un Mundial.