Tite pone una incógnita en Brasil por el debut: ‘No daré pistas’

Falta cada vez menos para que Brasil, otra de las favoritas tenga la oportunidad de conquistar Catar en su debut contra Serbia. Un grupo que comparten con Suiza y Camerún además de los serbios y que jugarán el jueves 24 de noviembre a las 2 de la tarde horario colombiano. La ‘Canarinha’ cuenta con varios nombres sumamente interesantes para poder optar por el título mundialista después de una sequía de 20 años sin poder hacerse con el trofeo.

Los ánimos en Brasil son demasiado optimistas. Neymar, por ejemplo, ya posó con una pantaloneta y camisa del combinado nacional con una nueva estrella bordada en su escudo. La sexta ilusiona y la ven cerca sin ni siquiera haber debutado todavía. En la lista de 26 nombres hay muchos jugadores de suma experiencia, y tal vez, para Tite solo haya cuatro fijos: Alisson, que le ganaría a Ederson la posición, Thiago Silva como capitán, Marquinhos y Ney. Sin embargo, no quiso dar ninguna pista para los periodistas antes del partido.



Durante la rueda de prensa, Tite mantiene que no hay presión alguna por ser una de las selecciones favoritas, pese a que todo Brasil entero está ilusionado con esta selección que han podido formar, además sería fundamental, pues sin Tite después del Mundial, sería el mejor escenario para conquistar el mundo.



Siguiendo por esa misma línea de cómo se sienten para encarar esta Copa del Mundo, Tite comenzó diciendo, “como técnico debo tener la capacidad de potenciar las cualidades técnicas de mis jugadores como Vinícius, Neymar, Thiago Silva… es un desafío el Mundial de Qatar, sí”. Además, referenció que es también un reto para él mismo y está agradecido que esta fiesta mundialista se viva con él en la dirección técnica.



“Brasil tiene una fuerte tradición, un gusto por el fútbol y una gran pasión por este deporte. Soy consciente de ello. Me da paz hacer un trabajo con un principio, un nudo y un desenlace y una mayor posibilidad de éxito. Tal vez yo soy un privilegiado por estar en un lugar que otros entrenadores podían estar. El destino quiso que estuviera aquí. No voy a dar pistas del equipo que voy a alinear, para no dar al rival la oportunidad de saberlo. Ustedes conocen las variaciones y no voy a hablar de ellas”.



Referenció cuál es su idea para equilibrar a su equipo, “tengo que adaptarme a las características de los jugadores. Tomo decisiones, algunas me gustan y otras no. Esa es la elección y el trabajo del entrenador, pero los jugadores del medio hacia adelante también los elijo. En cada club tienen una calidad y un protagonismo excepcionales. Mi idea es hacer ajustes para tener un equipo equilibrado. Es el equipo, no yo, el que tiene un porcentaje de goles muy alto y que no ha recibido ningún gol en 22 de sus 29 partidos de clasificación. No creo que haya que llenarse de delanteros o defensas. Creo que el punto de equilibrio está en el centro del campo y en sus movimientos. Y entonces, ahí, en ese momento preciso de buscar el equilibrio, tendremos más solidez”.



También habló sobre la emoción que conlleva disputar un Mundial, “los partidos tienen un componente emocional muy fuerte, el debut todavía más. Por la expectativa que genera, es algo humano. Tal vez esto interfiere con las expectativas de lo que sucede en el partido. Tenemos enfrente el mejor torneo del mundo, los mejores jugadores del mundo, quizá la mayor visibilidad de cualquier deporte del mundo”.