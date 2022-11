Alemania protesta y la FIFA no duda en penalizar: dura sanción

Un Mundial que ha tenido a países rebeldes en contra de la FIFA por la decisión de hacer la Copa del Mundo en un país que no respeta los derechos humanos y que tampoco deja que las selecciones se manifiesten a favor del colectivo LGTBIQ+, empieza a ver consecuencias en las distintas federaciones. A los daneses no los dejaron utilizar los uniformes de entrenamiento que habían diseñado para esta Copa del Mundo. Alemania también sufrió los impedimentos del ente con duras sanciones desafiando a la organización.

Al igual que Inglaterra, Alemania reiteró que no tenía problemas en asumir la dura sanción que le podía caer por utilizar el brazalete con los colores del arcoíris del colectivo LGTBIQ+ todo a favor de los derechos humanos. Ante esa advertencia, la FIFA dijo que, los capitanes que salieran con esas cintillas tendrían automáticamente una tarjeta amarilla. Por esa información, Manuel Neuer y Harry Kane desistieron de utilizarlas.



Pero Alemania no terminó ahí de desafiar a la FIFA. En el partido contra Japón, salieron tapándose la cara en una señal de protesta en contra del ente. El momento tenso tras la derrota demostró el disgusto de los jugadores teutones que no atendieron a la rueda de prensa previa del juego contra España con el estratega Hansi Flick, una actividad obligatoria en la Copa del Mundo. El único que sí estuvo fue el mismo Flick que dio la cara.



La FIFA se cansó de los desafíos de Alemania y les impuso una sanción a la Federación Alemana de Fútbol. Los teutones tendrán que pagar una multa de 10,000 francos suizos, poco más de 10,000 euros. Explicaron que fueron en contra del artículo 44 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, el artículo 2.7.2 del Reglamento de Medios y Marketing y el artículo 8.5.3 del Manual del Equipo.



Hansi Flick y sus dirigidos tuvieron comparecencia de prensa en una parte lejana al hotel donde concentran, por lo cual, la distancia fue un actor clave. Flick explicó, “intentamos que la rueda de prensa fuera en nuestro centro de medios, que es muy bueno. Pero no ha sido posible, como tantas otras cosas…”, así tiró un dardo más contra la FIFA, que no dudó en sancionarlos.