Fin a una historia de alegrías: Roberto Martínez renunció a Bélgica

Bélgica tuvo una fase de grupos más que negativa en el Mundial de Catar 2022. No pudieron revalidar lo hecho en Rusia 2018 cuando fueron terceros del mundo tras superar a Inglaterra en ese encuentro entre terceros y cuartos. Además, dejó atrás a selecciones como Brasil y Japón. Tal vez su etapa más difícil, fue la actual sin poder pasar a octavos de final cuando enfrentaron a Canadá, Marruecos y Croacia.

Una decisión que ya estaba tomada por parte de Roberto Martínez, director técnico de Bélgica. Sin importar el resultado de su segundo certamen mundialista en el banquillo, su salida del combinado nacional belga ya era un hecho. Si quedaban campeones como muchos lo pusieron como candidata y favorita, nada podía evitar el adiós del ibérico. Tal vez algo apresurado, pues le dio mucha historia al elenco de Eden Hazard, Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne entre otros.



Roberto Martínez se despide tras una Copa del Mundo para el olvido. En rueda de prensa, mencionó que le iba a poner fin a un ciclo de seis años en el banquillo de Bélgica. Para el español fue duro despedirse, pues mencionó que fue una etapa llena de éxitos, y que ha estado siempre entre los mejores del mundo. “Este fue mi último partido. Es muy emocionante… no puedo seguir. Me despedí de los jugadores y del personal. Incluso si nos hubiéramos convertido en campeones del mundo tenía pensado irme. Tomé esa decisión justo antes del Mundial”, explicó.



También referenció el empate sin goles contra Croacia, “ganar partidos en un Mundial no siempre es fácil. Ganamos el primero sin ser nosotros mismos. El segundo partido fue una merecida derrota. No nos sentimos preparados. Hoy hemos creado muchas ocasiones. No hay arrepentimiento, podemos irnos a casa con la frente en alto. ¿Qué esto no es suficiente? Eso es obvio. Queríamos quedarnos en el torneo hasta el final. Queríamos sobrevivir a la fase de grupos, pero eso se aplica a todos los países”.



Ante las declaraciones de Kevin de Bruyne señalando que el combinado nacional está lleno de veteranos, referenció que se viene una gran camada, “este no es el final de una generación dorada. Hay tipos como Tielemans, Onana, Doku… la generación dorada trae la próxima generación. Y no se trata solo de los nombres en el campo. El legado de esa generación puede tomar muchas formas. Depende de los jugadores jóvenes continuar en esta línea”. Así se despide en el podio en Rusia 2018.