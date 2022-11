Francia sufrió, Australia celebró: resultados y posiciones del Grupo D

Sorpresa para muchos en el Grupo D, y no por la clasificación a octavos de final de Francia, pues eso se tenía presupuestado. Sin embargo, lo que no se especulaba era la eliminación de Dinamarca con apenas un empate contra Túnez. Una noticia impactante, pues se esperaba que en esa zona, los dos europeos no tuvieran ningún problema para instalarse en la siguiente ronda. Los galos y los australianos esperan rivales en la siguiente ronda.

Resultados del Grupo D:

Túnez 1-0 Francia



Australia 1-0 Dinamarca

Tabla de posiciones del Grupo D:

1. Francia - 6 PTS | +3 DG



2. Australia - 6 PTS | -1 DG



3. Túnez - 4 PTS | 0 DG



4. Dinamarca - 1 PT | 1 DG