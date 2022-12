Rafael Márquez sobre México: durísimo sablazo contra la realidad

México logró sumar una victoria en la Copa del Mundo de Catar superando a Arabia Saudita en la última jornada de la fase de grupos. Con el anhelo de conseguir el boleto por encima de Polonia a los octavos de final, los dirigidos por Gerardo Martino se acordaron de anotar goles tras una racha negativa sin ver las redes contrarias, y, vencieron a los saudíes 2-1.

Con un ojo en el partido de Argentina vs Polonia, estuvieron muy cerca de quedarse con el boleto a los octavos de final. Las tarjetas amarillas no permitieron tampoco la posibilidad de que clasificaran antes de la anotación de Arabia Saudita como ítem de desempate para sellar la clasificación. Con una sangre joven como lo es Luis Chávez que sorprendió, Hirving Lozano, entre otros, México tendrá buenas figuras para el futuro, pero Rafael Márquez analizó este desliz que sufrió el ‘Tri’.



Excapitán de México y uno de los zagueros centrales de mayor importancia en tierras mexicanas analizó la caída mundialista y también dejó un mensaje para lo que será el Mundial del 2026, en donde serán anfitriones con Estados Unidos y Canadá. En el canal televisivo, TUDN, referenció en primera instancia, “es un golpe fuerte para el fútbol mexicano, para darnos cuenta que no somos lo que nos creemos: no tenemos una buena organización, no tenemos buenos cimientos, no tenemos buenas bases”.



Posteriormente, demostró su inconformismo, puesto que otras selecciones de la CONCACAF como Estados Unidos, quien clasificó a la siguiente fase, o Canadá, quien lastimosamente fue el segundo eliminado, los sobrepasaron, de acuerdo con Rafa Márquez. “Ya nos ha rebasado Estados Unidos, ya nos está rebasando Canadá sin ser potencia, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar desde cero, juntarnos todos e intentar hacer un gran proyecto, porque esto no puede pasar en el próximo Mundial donde vamos a estar en casa”.



Concluyó recordando un mal momento en la Copa América de 2016, cuando, bajo las riendas de Juan Carlos Osorio, México perdió 7-0 ante Chile, “fue una llamada de atención de que teníamos que hacer algo más, y esto de hoy es una bofetada, que casi nos deja noqueados. Tenemos que pensar en qué tenemos que hacer para tener un mejor fútbol mexicano, para poder desarrollar mejores jugadores, para poder traer a Europa a más jugadores mexicanos y así poder crecer como país futbolísticamente”. Con la renuncia de Gerardo Martino, se espera mejoras en el combinado nacional, como punto de partida para mejorar en el futuro.