La nueva ‘maldición’ del Mundial aqueja a gigantes europeos: ¿Cuál es?

Hay que creer en las coincidencias y en los maleficios dentro de las Copas del Mundo. Francia superó la que destruye a los campeones actuales al sobrepasar la fase de grupos, algo que el único que había podido en los últimos años fue Brasil en el 2006. Posteriormente, los demás ostentadores del título mundialista no lograron clasificarse para los octavos de final. Además, con la ausencia de Karim Benzema, buscarán el campeonato, ese que nunca se ha ganado un jugador que gana el Balón de Oro.

Sin embargo, superó la de la fase de grupos, y podría ganarle a la del Balón de Oro, pero se formó otra para Francia. Desde 1978, no queda campeón un conjunto que pierde el tercer partido de la primera instancia. Cayeron contra Túnez sorpresivamente, y se ganan un ‘problema’ grande con esa estadística. Y hay que creer en ellas que han perdurado por mucho tiempo y que se consolidan en las historias de los Mundiales.



Con la eliminación de Alemania, una de las mejores selecciones del mundo y que tuvo la oportunidad de igualarle a otra gigante como Italia en títulos con cuatro trofeos mundialistas, se empieza a hablar de otra ‘maldición’ que aquejan los combinados europeos, en especial, alemanes e italianos en los últimos Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022. Y es que, haber ganado el certamen en Brasil 2014 se convirtió en un problema enorme para ambas escuadras.



Italia en las clasificatorias para el Mundial de 2018 de Rusia no logró clasificar, y para el de 2022 de Catar, cayeron contra Macedonia del Norte en el repechaje mundialista, un resultado que los volvió a sacar de jugar una Copa del Mundo como lo había hecho cuatro años atrás. Por coincidencia, Alemania también se contagió de ese aspecto sumamente negativo que empezó a tocar a los italianos.



Con delanteros muy pesados y de distinto biotipo al que los alemanes estaban acostumbrados, los tiempos han cambiado, y, aunque, los teutones tienen nóminas de más para decir presente en Copas del Mundo, les ha costado muchísimo disputar los certámenes mundialistas. Se contagiaron de la ‘maldición’ del campeón y no sobrepasaron la fase de grupos en Rusia 2018. Cuatro años más tarde, en Catar, volvieron a encontrarse con esa estadística negra.



Pese a vencer a Costa Rica, España no les pudo hacer el favor, sepultando a Alemania completamente y privándolos de pasar a los octavos de final. Así, por segundo Mundial consecutivo, quedaron eliminados en la primera instancia, por coincidencia, el mismo año en el que Italia tampoco asistió. Una ‘maldición’ que empezará a formarse y será recordada. Mera coincidencia, pero la realidad es esa, teutones e italianos ya no están en la misma tónica de hace algunos años y han cedido su protagonismo a otras naciones del viejo continente o de Sudamérica.