La arrogancia de Neymar cuenta con aliados: duro mensaje a periodista

Lo que hace una concentración en un certamen como el Mundial de Catar 2022 es sin duda, fortalecer la unión de los jugadores, que al fin y al cabo, trabajan durante el mes de la Copa del Mundo por un único objetivo: quedar campeones. Es como una familia que pone la cara cuando atacan a cualquier integrante del combinado nacional y no titubean por dejar todo para defender a un amigo, compañero o familiar. Una relación que trasciende y que afecta a cualquiera cuando se habla mal.

Es lo mismo que sucede cuando tocan a una figura como Neymar Jr en Brasil. El delantero del Paris Saint-Germain que vive un gran presente en Francia intentará guiar a Brasil para conseguir el sexto título del Mundial, y bordar en la camisa tradicional, una nueva estrella. Es por eso que la motivación en la ‘Canarinha’ está al tope y quieren como sea, cumplirle a quienes lo ponen como favorito para conquistar Catar.



Tanto es así, que fiel a su estilo de vida, Neymar Jr sorprendió con una imagen con la elástica de Brasil con la sexta estrella en su escudo. Un hecho que no caló bien en las otras 31 selecciones, pues ven esto como un desafío ante un combinado nacional que ya se ve campeón del Mundial, sin ni siquiera haber debutado todavía en Catar.



A Neymar le encanta que lo critiquen, o por lo menos eso parece. Una imagen polémica antes de que empiece la historia de Brasil y de la figura brasileña en el Mundial de Catar que desafió a los medios de comunicación que lo tildaron por enésima vez como arrogante. El diario Bild de Alemania se fue con todo por la publicación que hizo, “el exceso de arrogancia”, referenciaron los periódicos alemanes.



Sin embargo, Neymar contó con sus compañeros que lo escudaron, uno de ellos, Richarlison que se fue con todo, y tal vez no midió palabras para referirse a los periodistas teutones, “los alemanes son arrogantes. Solo somos soñadores. Soñamos con esa sexta estrella y la vamos a conseguir, quieran o no. Ese tipo de ahí es un imbécil por llamar egoísta a Neymar. Yo tampoco lo conozco al periodista y no me importa”.



La imagen de Neymar Jr fue subida el sábado a sus redes sociales. La camisa del combinado nacional ya tenía bordado una sexta estrella arriba del escudo, una publicación que no le gustó a Alemania que podría igualarlos en el caso de alzar el trofeo. Ney solo quiso decir que la iban a lograr, o por lo menos, eso quiso dar a entender.