Jugador de Gales recuerda a una leyenda brasileña: curiosa comparación

Para Gales y Estados Unidos es un Mundial para la historia, pues tras años de ausencia en ambos combinados nacionales, se reportaron en el 2022. La diferencia, los americanos solo no estuvieron en Rusia 2018, mientras que los galeses no sabían qué era ir a una Copa del Mundo desde hace 64 años. A todo pulmón, los aficionados cantaron el himno como locos, en un emotivo momento entre lágrimas e ilusionados de una victoria.

Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues el gol de Gareth Bale llegó tarde, al igual que la reacción galesa que tuvo una primera parte para olvidar. Bale vino de menos a más, perdió muchos balones, pero como el líder y referente de su país en el balompié, logró emparejar el juego. Gales jugó su último partido en los Mundiales contra Brasil en 1958. Sufrió con un gol de Pelé que los eliminó, y 64 años después, volvieron a recordar a brasileños relacionados con la nación del Reino Unido, pero no por aquella derrota.



Con sangre joven, Rob Page dispuso una selección llena de jugadores promesas, uno de ellos, Neco Williams. El defensa ex Liverpool y ahora del Nottingham Forest demostró su potencial en el partido contra Estados Unidos, y los aficionados en el estadio de Rayán, le retribuyeron su apoyo con una curiosa comparación que se podía leer en una pancarta de un hincha extendiéndola.



Sin duda alguna, el referente y el líder como capitán es Gareth Bale, pero poco a poco se vienen sumando otros futbolistas. Neco Williams, de 21 años ya suma 24 partidos con Gales, ha marcado dos tantos, al igual que dos asistencias. Sus buenos números en las participaciones que ha tenido han sido muy buenos y ya deleita a los hinchas. Uno de los carteles que extendió un seguidor decía, “Brasil tenía a Zico, nosotros tenemos a Neco”, unas palabras que no deben inflar al defensor que apenas está empezando su carrera deportiva.