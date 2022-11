Memphis Depay le baja el dedo a la revelación neerlandesa, Cody Gakpo

Sin duda alguna, es el primero en un partido oficial del Mundial de Catar en el que Memphis Depay aparece como inicialista. El atacante del Barcelona no había tenido esa suerte en los dos juegos iniciales por unas molestias que lo dejaron en el banquillo. No obstante, es el jugador deseado para conseguir el título de acuerdo con Louis van Gaal, quien mencionó hace unos días que para cumplir ese objetivo, necesitarán al mejor Memphis.

Louis van Gaal depositó su confianza en Memphis Depay que fue inicialista contra Catar y dejó muy buenas sensaciones, siendo una de las figuras del compromiso. Al lado de Depay estuvo Cody Gakpo, revelación en esta Copa del Mundo acaparando la atención de distintos clubes de Europa. Es presente y futuro en la selección de los Países Bajos. Pero, aunque no dudó en decir que es un grandísimo jugador, para Memphis, es mejor jugar con otro tipo de delantero.



Cody Gakpo ha anotado en los tres partidos disputados. Es un atacante que arranca de atrás, alto y que tiene gran remate, además de buen giro para dejar atrás a cualquier marcador. Tal vez no tiene la velocidad ni la manera de aguantar la pelota como Steven Bergwijn, a quien Memphis Depay prefiere como compañero en el ataque. Para De Telegraaf, el jugador del Barcelona mencionó, “Cody es un jugador fantástico, un jugador muy preciso. Tengo buen entendimiento con Gakpo. Pero creo que prefiero jugar con Steven Bergwijn. Es aún más resistente al balón y luego Cody puede superarlo. Pero tenemos muchos jugadores diferentes con cualidades. Es fantástico que Gakpo haya hecho esto en un escenario como este”.



Finalmente, Memphis Depay dejó grandes sensaciones y no dudó en describir su titularidad contra Catar. Se sintió cómodo y todo gracias a que, “me metí en las posiciones en las que quiero estar en el campo. Todavía puedo mejorar, está claro, pero me he sentido bien. Ha sido agradable ser de nuevo titular”. Los Países Bajos jugarán ante Estados Unidos en los octavos de final de la cita mundialista.