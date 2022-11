Luis Fernando Suárez no evitó dardos: ídolo alemán le dio duro

Alemania necesita salir de un gran problema que sufrió en la primera jornada del Mundial de Catar 2022 enfrentando a Japón. Aunque todo inició bien para los dirigidos por Hansi Flick por el gol de Ilkay Gündogan, los nipones superaron a su rival con dos goles para la victoria definitiva. Ahora, deben sumar de a tres, pero se verán las caras contra un durísimo rival como lo es España que viene en racha tras vencer a Costa Rica holgadamente con un resultado histórico de 7-0.

En Costa Rica todos criticaron a Luis Fernando Suárez tras el debut en el Mundial que, sin duda alguna, nadie quedó cómodo con el resultado tan avasallante entre uno y otro. Alemania debe enfrentar a esa España que ganó, gustó y goleó en el primer compromiso y Lukas Podolski, exjugador del combinado nacional y actualmente futbolista en la liga de Polonia, lanzó dardos a Luis Fernando.



Para nadie es un secreto que con el 7-0, ningún director técnico puede quedar tranquilo, y, se ganó todas las críticas de históricos futbolistas de Costa Rica, entre otros representantes de otras naciones como Lukas Podolski. El polaco alemán habló con el diario AS en donde mantuvo que ese marcador es curioso y da una pista muy grande demostrando la diferencia que hay en la calidad de selecciones. “No pude ver ese partido, pero ya solamente el resultado te da una pista de su calidad. No puedes presentarte en la Copa del Mundo y encajar siete goles. Pero Alemania no es Costa Rica. También es cierto que no es nada fácil hacer siete goles en un partido del Mundial. No voy a descubrir ahora a España, ya sabemos cómo juega España y quién es. Será interesante porque ya sabemos que la presión está del lado alemán”, señaló Podolski.



Costa Rica ha tenido una historia dulce con colombianos, pues Jorge Luis Pinto los clasificó al Mundial de 2014 y dejaron en alto el nombre del país en el mundo clasificando invictos a cuartos de final y abandonando el certamen sin perder. Ahora con Luis Fernando Suárez, volvieron al Mundial de Catar, pero el debut no inició como pensaban. Los costarricenses jugarán contra Japón y luego definirán ante Alemania buscando su clasificación, pero el panorama es complejo.