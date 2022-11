Marquinhos sobre CR7 y Messi: ‘No son ni portugués ni argentino…’

Brasil se la juega toda ante Suiza con el único objetivo de sumar de a tres para poner su nombre al lado de Francia como clasificada a los octavos de final. Si caen contra los suizos, serán los europeos quienes tendrán la chance de manera anticipada, disfrutar de la siguiente fase. En rueda de prensa, varios temas se tocaron, y Marquinhos puso la cara para hablar de las lesiones, en especial, la de Neymar que es la que más importa por el jugador de talla mundial que es.

Portugal también se sujeta a Cristiano Ronaldo con ese mismo objetivo que tienen los brasileños. El mismo día que antes podría haber la clasificación de Brasil, los lusos enfrentan a Uruguay necesitando los tres puntos para estar tranquilos en la siguiente fase. Marquinhos sabe que los lusos pueden ser uno de los rivales en la próxima ronda, pues, todo depende de la posición en el grupo, y el defensor central y capitán del Paris Saint-Germain dialogó con los medios acerca de la importancia de CR7.



Sin embargo, no solo referenció a Cristiano Ronaldo, sino que también dedicó palabras para Lionel Andrés Messi, figura en la victoria de Argentina contra México con un gol y una asistencia. Para aplaudir sin duda alguna, el respeto que tiene Marquinhos y la admiración por las grandes figuras como el de Madeira y el de Rosario.



En sus declaraciones, señaló, “Messi no es argentino, Cristiano no es portugués… van más allá que eso. Son un privilegio para el fútbol. Para la gente que ama este deporte, los torneos, la competición, son un tesoro. No pertenecen solo a sus países. Todos disfrutamos de su presencia, de verlos jugar. He jugado con Neymar, con Messi y me beneficio de su presencia. La vida sigue, otras generaciones llegarán, pero debemos disfrutarlos todo lo que podamos”.



Por último, no iba a pasar desapercibido el tema de Neymar y quién puede ser el reemplazo de él contra Suiza. Sin embargo, sentenció que están haciendo todo lo posible para recuperarlo de la lesión, “podrá jugar esta Copa del Mundo porque está haciendo tratamiento de fisioterapia 24 horas al día. Duerme en fisioterapia”. Su relevo podría ser Rodrygo, pero Tite no ha elegido realmente quien tomará esa posición con tantas opciones que tiene.