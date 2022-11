Mbappé le pone un problema a la Federación Francesa: silencio otorga

Para nadie es un secreto la importancia que tiene un jugador como Kylian Mbappé, pero también es un polémico actor que le puede traer varios problemas a cualquier equipo. No solo al Paris Saint-Germain, dueño de sus derechos, sino que también a la selección de Francia, y ahora, se abrió un nuevo capítulo que puede poner en riesgo a la Federación Francesa de Fútbol (FFF). En el Mundial, no hay dudas que Mbappé brilla, pero también condiciona a compañeros y a la federación.

Francia es la primera clasificada a los octavos de final ganándole a esas dudas por la ‘maldición’ del campeón Mundial. Con un estelar Kylian Mbappé marcando los dos goles con los que vencieron a Dinamarca, el jugador del Paris Saint-Germain se quedó con el reconocimiento de mejor jugador del encuentro, un premio que lo hacía obligatoriamente, hablar postpartido con los medios. Habitualmente, el futbolista que sale como MVP debe sí o sí, pasar en zona mixta.



No obstante, Kylian Mbappé pasó por los alrededores de la zona mixta, pero ignoró completamente a los medios que buscaron las declaraciones de la figura del partido y de la clasificación a la siguiente fase. El capitán, Hugo Lloris, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, entre otros jugadores sí pasaron por los micrófonos de los periodistas.



El silencio otorgará y podría caerle una dura sanción al mismo Mbappé y a la FFF. Además, a la federación ya le habían llamado la atención por no sacar jugadores contra Australia a hablar. Seguramente, Kylian no ha querido hablar ante los medios porque sabe que en cualquier momento, en un certamen de dicho calibre, le preguntarán por su futuro con inquietudes incendiarias como su continuidad en el Paris Saint-Germain o el Real Madrid, quien le pretendió y le cerró las puertas tras el desplante.



Sin embargo, todo indica que el silencio de Kylian Mbappé ante los medios también es algo acordado con la misma FFF, pues quieren repetir el título. Sabiendo que le pueden hacer preguntas que no tienen que ver con el Mundial, sino de su futuro. Para una Copa del Mundo, deben estar con la cabeza únicamente puesta en el certamen mundialista.