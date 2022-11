Bélgica no se confió de la victoria: momento tenso y fuerte discusión

Máxima preocupación y una alerta grande en el partido de Bélgica contra Canadá. Thibaut Courtois como salvador atajando una pena máxima de Alphonso Davies, Kevin de Bruyne salió figura, pero realmente no pesó, una zaga defensiva descontrolada y que cometió errores grandes, entre ellos dos penaltis tontos, uno atajado y el otro que no fue pitado, pero fue clarísimo por un pisotón de Axel Witsel.

Los canadienses dominaron de principio a fin y en una jugada aislada, el delantero Michy Batshuayi anotó el único y definitivo tanto con el que Bélgica venció a Canadá en una victoria compleja, pero que finalmente, demostró que el fútbol no es del que mejor juega sino que hay que meterla. No obstante, durante el compromiso se vivió mucha tensión entre los jugadores de Bélgica por la mala imagen que dejaron en Catar.



Bélgica aparecía en este Mundial como la tercera del mundo tras lo hecho en Rusia 2018 que alcanzaron a sumarse al podio. La imagen que los europeos dejaron fue realmente contraria a una selección top. Dominadas por Canadá todo el encuentro, no lograron meterse de lleno en el juego y en el ritmo propuesto. Roberto Martínez tendrá que preparar mucho el segundo compromiso contra Marruecos, y jugadores como Eden Hazard, Kevin de Bruyne, sumado a la defensa tendrán que mejorar bastante.



No influyó Eden Hazard ni el mismo Kevin de Bruyne que recibió el premio de mejor jugador muy serio y desconcertado por la decisión, pues fue autocrítico y dijo que no se merecía el reconocimiento. Que tal vez solo fue por el nombre y por el jugador que es.



Si los jugadores belgas sabían que no dejaron el mejor partido, los medios locales también le recordaron ese flojo protagonismo de todas las líneas, “de nuestras estrellas fue el mejor y el único que no merece un suspenso”, comentó Sportwereld sobre Thibaut Courtois en específico. Los demás fueron todos rajados por la prensa de Bélgica. Caso contrario el de Eden Hazard al que le dieron duro, pues poco influyó, y contó con errores defensivos siendo un delantero. Le criticaron por ser el causante del penalti detenido.



La tensión se vivió cuando Michy Batshuayi anotó el único tanto, pues Kevin de Bruyne se le acercó a Tiby Alderweireld y le dejó un aviso claro por una jugada previa a la anotación. El del Manchester City no quería que la defensa tirara balones largos y se desató una conversación entre ambos que poco a poco se arregló, “son cosas que hay que solucionar en el vestuario”, agregó que, “estábamos buscando demasiado el balón largo, pero esa discusión no es un problema”.



Toby Alderweireld dijo, por su parte mantuvo que, “es bueno que mostremos emoción”, además, sentenció que, “algo así demuestra que estamos trabajando en ello. No deberíamos actuar como niños del coro. Kevin pensaba algo, yo no estaba de acuerdo. Luego lo arreglamos”.