Kevin de Bruyne esclareció la polémica: ‘Eso a veces me frustra’

La selección de Bélgica sacó un gran resultado en su debut enfrentando a Canadá. Sin embargo, los europeos son conscientes de que no fue el mejor partido y que tienen que mejorar bastante si quieren pasar de la fase de grupos en el Grupo F. Durante los 90 minutos también hubo varias polémicas como un penalti que no fue pitado para los norteamericanos, y ahí aprovechó Michy Batshuayi para romper los ceros y quedarse con los tres puntos en el arranque mundialista.

A su vez, también hubo espacio para polémicas dentro de los mismos jugadores de Bélgica, pues Kevin de Bruyne y Toby Alderweireld protagonizaron una airada discusión que el defensor central cerró en el vestuario. Kevin se mantuvo inquieto por el juego que ofrecieron durante los 90 minutos en donde lanzaron varios pelotazos desde la primera línea en busca de los delanteros, algo que molestó al volante del Manchester City.



La versión de Toby Alderweireld fue, “es bueno que mostremos emoción. Algo así demuestra que estamos trabajando en ello. No deberíamos actuar como niños del coro. Kevin pensaba algo, yo no estaba de acuerdo. Luego lo arreglamos”. Pero por su parte, Kevin de Bruyne mantuvo que todo pasa por la perfección que el ex Wolfsburgo quiere imprimirle al combinado nacional.



Kevin de Bruyne sentenció que no están jugando con sus clubes y que Bélgica no es igual que el elenco dirigido por Pep Guardiola, “no, no podemos jugar de la misma manera que en el Manchester City. Como selección te tienes que adaptar a los jugadores que tienes. ¿Eso a veces me frustra? Sí. Así que debería mostrar menos mis frustraciones, pero esa es la perfección por la que lucho. Eso es bueno y malo a veces”.



Posteriormente, le preguntaron cómo hubiese jugado si él era el director técnico, “no he pensado en eso. Sé que mis reacciones no siempre son buenas. Tengo que encontrar esa paz de vez en cuando. Tengo que aprender a mostrar mis reacciones de una mejor manera. Las emociones a veces están de por medio, pero ese es uno de mis puntos de trabajo”.



Por el nombre y la calidad que tiene, sabe que los ojos siempre estarán enfocándolo a él, “sí, siento una responsabilidad extra. Pero no lo enfoco de manera diferente. Solo trato de ayudar al equipo lo mejor que puedo. Sé que puedo reaccionar de manera peculiar, como contra Canadá, pero eso es porque soy un perfeccionista”. A su vez, referenció cómo deben mejorar, “creo que todos sabemos que no jugamos un gran partido contra Canadá, hay que subir el nivel. Si queremos llegar más lejos en el torneo, tenemos que jugar mejor como equipo e individualmente. Espero que las cosas vayan mucho mejor contra Marruecos”. Sentenció que con Romelu Lukaku podrán mejorar en la zona ofensiva y como equipo.