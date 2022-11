Kevin de Bruyne no lo puede creer: ‘Debe ser solo por el nombre'

Bélgica debutó con una victoria por la mínima diferencia ante Canadá. Fue un partido sumamente complicado para las aspiraciones de Roberto Martínez y sus dirigidos que finalmente se resolvió gracias a un solitario tanto de Michy Batshuayi. Para la sorpresa de Kevin de Bruyne, el jugador del Manchester City se ganó el premio a mejor jugador del partido, una decisión que él ni siquiera puede creer.

En realidad, Bélgica no tuvo su mejor partido inicial. Aunque logró quedarse con los tres puntos, Thibaut Courtois atajó una pena máxima de Alphonso Davies, al igual que hubo una acción de otro penalti que no pitaron tras un pisotón de Axel Witsel en el área. Michy Batshuayi logró camuflar el mal debut de Roberto Martínez, no por el resultado, sino por el juego, pues los belgas nunca fueron superiores a los canadienses, pero meter el gol es lo que cuenta después de todo en el fútbol y en un Mundial, sí que suma ganar así.



Sin embargo, para sorpresa de todo el mundo, la figura de la victoria fue nada más ni nada menos que Kevin de Bruyne, pero a decir la verdad, el volante del Manchester City no pesó en ningún momento. Sofascore le dio un puntaje de 7.5, y jugadores como Toby Alderweireld o Thibaut Courtois tuvieron mejor calificación, ambos con 8.2. Kevin remató en dos ocasiones, uno a puerta, el otro desviado.



Además, Kevin de Bruyne realizó 50 toques de balón, 24 pases precisos de 34 posibles, cuatro pases claves, cinco centros y cuatro de ellos acertados, dos balones largos, tres balones ganados de seis posibles y 13 balones perdidos. El jugador del Manchester City entró con el premio y posó con una cara de pocos amigos, él mismo sabía que no merecía el reconocimiento de mejor jugador y fue autocrítico, “no he jugado un buen partido hoy. No sé por qué me han dado el trofeo al mejor jugador del encuentro. Quizás por el nombre. No tengo ni idea. No creo que jugara un partido tan bueno”, expresó.



Pero no fue solo a nivel individual, pues también fue duro con el juego que demostró Bélgica, “nos faltó espíritu de lucha en la primera mitad. Ese siempre ha sido un poco nuestro problema. El trabajo duro es un requisito mínimo si las cosas no salen bien y lo hicimos. Pero el juego necesita mejorar. No creo que estuviéramos estresados. No puedo hablar por los demás, pero siempre me he mantenido muy tranquilo. Simplemente nos lo estábamos poniendo difícil a nosotros mismos”. Los mismos belgas saben que no fue el mejor partido y que la selección puede dar más en los próximos compromisos.