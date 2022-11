Didier Deschamps contundente: ¿Podría jugar Karim Benzema el Mundial?

Francia fue el primer clasificado al vencer a Australia y Dinamarca, y ahora, está cerca de enfrentar a Túnez con el objetivo de quedarse con el liderato y con puntaje perfecto, pasar a los octavos de final. Didier Deschamps y sus dirigidos están concentrados en lo que será ese partido, y nada más que afrontar ese último y definitivo juego.

Karim Benzema se perdió el Mundial, pero el fútbol le da revanchas, pues, aunque se confirmó su ausencia completa, el delantero del Real Madrid una vez recuperado podría tomar protagonismo, ¿por qué?, el galo todavía se encuentra en la lista de convocados y como Didier Deschamps no convocó a un reemplazo, Benzema podría jugar, además, si Francia queda campeona, tendría su medalla. FIFA entregará 26 medallas al que alce el título asumiendo que cada selección llamó a 26 jugadores.



Sin embargo, Didier Deschamps, que sabía que seguramente le iban a preguntar por el tema de Karim Benzema reaccionó airado y de manera contundente, no certificó si lo llamaría nuevamente para que, en Catar, el mejor jugador del mundo pueda actuar en la cancha. En rueda de prensa, Deschamps contestó a las preguntas de los periodistas, y pasó el duro examen de hablar de Karim.



Ante esa inquietud de un posible regreso de Karim Benzema, el estratega sentenció, “no es lo que me ocupa ahora, no sé qué dicen ni cómo lo dicen. Conocen su situación y el tiempo que necesita para recuperarse. Hablé con él después de irse. No sé dónde quiere ir con esa pregunta. Me ocupo de los 24 jugadores que están. No lo sé, si quiere imaginar, hablar, debatir… no voy a comentar asuntos que conciernen nuestra rutina diaria”.



Ante la ausencia de Karim Benzema, está un todo jugador como Antoine Griezmann del que describió de esta manera, “son dos partidos y son capaces de verlo, de lo que puede hacer y muy bien, en un papel que le va muy bien. Está bien física y mentalmente y siempre ha tenido además una gran influencia en su juego. Eso le permite estar en fase defensiva y ofensiva”. Karim tendrá que esperar su recuperación y ver si Didier Deschamps lo convoca.