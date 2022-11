Inglaterra sueña con el ‘It’s Coming Home’: un dato que los ilusiona

Para nadie es un secreto que como selección europea, cuarta del mundo en el 2018 y subcampeona de la Eurocopa, Inglaterra se ilusiona con todos estos hechos para intentar quedarse con el segundo título en su historia tras la conseguida en 1966 cuando fueron anfitriones. Esa frase de ‘It’s Coming Home’ que se lleva repitiendo desde hace 66 años, y tomó más fuerza en la copa europea en aquella final contra Italia, se animan ahora en la Copa del Mundo de Catar 2022 por una gran estadística.

Tuvo o no tuvo rival en la fase de grupos, pues ahora habrá que verla con una selección fuerte y contra Senegal, podría ser un gran examen durante el Mundial de Catar en los octavos de final. No pasó problemas para dejar atrás a Irán y a Gales, además de igualar contra Estados Unidos. Dos victorias y un triunfo en sus tres encuentros disputados que quiere revalidar en las próximas fases, así como lo lograron hacer en el 1966.



Con un Harry Kane más solidario y nada egoísta con sus compañeros y sin haber marcado todavía, es uno de los mejores jugadores que tiene Gareth Southgate, peor no ha podido explotar con las redes y superar a Wayne Rooney como goleador. Apareció Marcus Rashford para dominar a Gales en el último juego marcando dos goles y cosecha tres tantos en la Copa del Mundo siendo uno de los goleadores del certamen. Southgate tiene jugadores de sobra en los que puede confiar e intentar sacar resultados positivos.



Esta es la tercera ocasión en la historia en la que Inglaterra en la fase de grupos logra ganar dos compromisos y empatar uno en sus tres partidos disputados. Y como dato curioso, en la primera vez que lograron sacar los siete puntos o anteriormente cinco unidades cuando un triunfo daba dos unidades y la igualdad uno que hoy en día también da, lograron ser campeones. 1966, ese Mundial que ellos mismos fueron sede y que el ‘It’s Coming Home’ llegó y a partir de ese momento ese cántico empezó a rodear a la selección en todas las competencias que disputa.



Hay como ilusionarse, pues la tercera es la vencida, en su tercera ocasión en la que logran dos victorias y un empate en sus tres compromisos de fase de grupos buscan la manera de hacer lo hecho en 1966. La segunda vez que lo lograron fue en el 2006, pero en dicho Mundial en Alemania, no pudieron pasar de los cuartos de final.



En 1966, igualaron contra Uruguay, vencieron a México y a Francia en los dos últimos compromisos. Superaron a Argentina en cuartos de final, a Portugal en la semifinal y a Alemania Occidental en esa instancia final. Por su parte, en el 2006 vencieron a Paraguay a Trinidad y Tobago, e igualaron contra Suecia. Superaron a Ecuador en los octavos, pero en la siguiente fase no pudieron contra Portugal cayendo en los lanzamientos desde el punto penalti. ¿Podrán repetir la historia de hace 66 años y hacer realidad el ‘It’s Coming Home’? Primero deberán pasar a Senegal antes que pensar en el título.