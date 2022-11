Estados Unidos sufrió de su propio producto: ¡Gareth Bale histórico!

Gareth Bale tuvo que esperar un largo rato para poder jugar una Copa del Mundo, así como también lo tuvo que hacer su combinado nacional: Gales. Pues la selección británica no iba a un certamen mundialista desde Suecia 1958 donde pasaron a la siguiente ronda, pero no pudieron contra la Brasil de Edson Arantes Do Nascimento, mejor conocido como Pelé.

Los galeses aguantaron 66 minutos, pero no pudieron contrarrestar en la segunda ronda a Pelé que anotó el solitario tanto en aquella época. 64 años después, aunque Estados Unidos también llevaba una ausencia, pero más corta de solo cuatro años al no estar en Rusia 2018, Gales quería regresar dulce a una Copa del Mundo y su debut era contra los americanos. Un partido especial para Gareth Bale que tenía en sus manos la oportunidad de hacer historia.



No solo por los 64 años de sequía, pues, si bien eso era lo importante, con su anotación de penalti, también rompió la historia en todas las ediciones de los Mundiales. Gareth Bale salió de Europa y quiso experimentar el balompié estadounidense que últimamente la Major League Soccer está tomando muchísima fuerza y proyección. Se espera que en unos años esté mucho mejor posicionada.



La Major League Soccer de Estados Unidos está tomando la fuerza deseada y es un plan a corto y largo plazo con una economía supremamente favorable para los jugadores que llegan cada vez más. Ya son más europeos, sudamericanos y centroamericanos que juegan en el rentado local, y, además, de acuerdo con los datos de MisterChip, en la historia de la liga americana desde 1996, en todas las ediciones de Mundiales, por lo menos un jugador de la MLS ha anotado un gol, (1 en 1998, 5 en 2002, 1 en 2006, 3 en 2010, 4 en 2014, 2 en 2018 y, por ahora, 1 en 2022).



Pero nunca en la historia de la Major League Soccer desde 1996 hasta la fecha del lunes 21 de noviembre, ningún jugador de dicha liga le había anotado a Estados Unidos un tanto. Sin embargo, en el debut de Gales después de 64 años de sequía, se rompió esa estadística. Los 22 jugadores en cancha, más los suplentes de ambas selecciones llegaron a Catar como debutantes, y el destino dijo que un referente tenía en sus pies la posibilidad de anotarle a los norteamericanos: Gareth Bale.



El ’Expreso de Cardiff’, que también se acaba de coronar campeón con Los Ángeles FC en la Major League Soccer gracias a un gol que envió la definición contra el Philadelphia Union a los lanzamientos desde el punto penal, acabó de hacer historia. Agradecido con Estados Unidos por dejarlo venir al país, le agradeció de la mejor manera: poniendo su nombre en la historia de los Mundiales. Bale es el primer jugador de la MLS que le hace un gol a Estados Unidos en toda la historia de Mundiales, de acuerdo con datos de MisterChip.