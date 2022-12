¿Francia no será campeón? Una nueva ‘maldición’ le quita la ilusión

Mucha expectativa había antes de empezar el Mundial de Catar 2022 con la actual campeona: Francia. El combinado dirigido por Didier Deschamps buscaba la manera de ganarle a las ‘maldiciones’ que lo condicionaban en un grupo más que accesible para conseguir su paso a los octavos de final. A Australia le pasó por encima, a Dinamarca, lo superó con lo justo, pero contra Túnez, se encontró con otra estadística negativa que lo podría dejar sin la ilusión de jugar la final,.

Y es que, una vez salió el sorteo que emparejó a la actual campeona del mundo con selecciones de la altura de Dinamarca, Australia que clasificó a octavos de final, pero que había asegurado su pase a fase de grupos por la vía del repechaje contra Perú y Túnez, que no ponía muchos problemas. Los galos lograron vencer una de las maldiciones que aquejan los campeones del mundo y es lograr pasar la primera fase. Solo Brasil como campeón en 2002 pudo pasar a la siguiente instancia en el 2006, pero más allá de ese año, los demás campeones no habían podido pasar la fase de grupos.



Primer problema del que salieron. Sonará feo, pero de otro dolor de cabeza como la inclusión de Karim Benzema, actual Balón de Oro que se lesionó. Aunque puede quedar campeón porque todavía su nombre está en la convocatoria y Didier Deschamps no lo reemplazó con otro nombre, no estará en cancha, y así lo hizo saber Deschamps tras la polémica de que podría volver. No lo usará. Nunca en la historia, un jugador que gana el reconocimiento del mejor jugador del mundo ha logrado hacer que su selección gane el título.



No obstante, hay una ‘maldición’ que los condiciona, y que se pensaba que no le iba a poner problemas. Francia enfrentó a Túnez ya clasificado a la siguiente ronda, por lo cual, jugaron con una nómina alterna. Los tunecinos aprovecharon la oportunidad para vencer por primera ocasión a un combinado campeón vigente. Acabó también un invicto de 17 partidos sin perder en la fase de grupos y le puso otro maleficio a los ‘Bleus’.



De acuerdo con Mister Chip, la última vez en la que una selección quedó campeona perdiendo el último encuentro de la fase de grupos fue en 1978. De ahí en adelante, los combinados nacionales que han ostentado el título no han tenido ese mismo camino que el que tendrá Francia saliendo derrotado en ese último compromiso de la primera instancia. Estos fueron los campeones desde 1978 y sus caminos:



• Argentina 1978: le ganó a Hungría, venció a Francia y perdió contra Italia



• Italia 1982: empató los tres partidos contra Polonia, Perú y Camerún



• Argentina 1986: ganó a Corea del Sur, empató con Italia y venció a Bulgaria



• Alemania 1990: venció a Yugoslavia, Emiratos Árabes y empató con Colombia



• Brasil 1994: venció a Rusia, Camerún y empató con Camerún



• Francia 1998: ganó los tres partidos contra Sudáfrica, Arabia Saudita y Dinamarca



• Brasil 2002: ganó los tres partidos a Turquía, China y Costa Rica



• Italia 2006: venció a Ghana, empató con Italia y superó a República Checa



• España 2010: perdió contra Suiza, venció a Honduras y Chile



• Alemania 2014: venció a Portugal, empató con Ghana y le ganó a Estados Unidos



• Francia 2018: ganó contra Australia y Perú, empató con Dinamarca