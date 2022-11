Antes del debut español: duro bajón por los centrales de Luis Enrique

España está a pocas horas de debutar en Catar cuando el miércoles 23 de noviembre se vea las caras con la Costa Rica de Luis Fernando Suárez. Antes de que inicie el compromiso, hay grandes incógnitas en la posible alineación que pueda disponer Luis Enrique para este encuentro y en sí, para toda la Copa del Mundo. La prensa española señala a algunos jugadores y no tiene mucha seguridad ni confianza en ellos, en especial, en la zaga defensiva.

Uno de los fijos para Luis Enrique, y, que probablemente vaya a ser titular a lo largo del Mundial es el franco español, Aymeric Laporte del Manchester City. El zaguero central ya ha disputado encuentros en su club con Eric García y con Rodri, que, pese a no ser un defensor, el estratega ibérico podría disponer del volante de primera línea en la parte de atrás. Esto, por la poca confianza o por el mal momento de las cartas que pueden ser acompañantes de Laporte.



Un dolor de cabeza para los periodistas españoles, pero, que probablemente Luis Enrique ya lo tenga contemplado. Pues el tema de conversación fue cuáles podrían ser los acompañantes de Aymeric Laporte, si Pau Torres, Eric García o bajar a Rodri para que cubra esa zona, y la mayoría estuvo dividido, en especial con Eric y la posibilidad de meter a Rodrigo de defensor central. Joaquín Maroto del Diario AS mantuvo que el volante de marca jugará de central contra Alemania.



Pero el que más generó polémicas fue la convocatoria de Eric García por su mal momento en el FC Barcelona. Se vio comprometido contra el Inter de Milan en Champions y a lo largo de LaLiga. Antón Meana de la Cadena SER le pegó duro al defensor central del club culé, “Luis Enrique, jugándose la vida, puso a Guillamón en Braga y luego a Rodrigo. Sabe que con Eric García tiene un drama, que Pau Torres ha llegado fatal, y que jugar un Mundial con ellos es un riesgo absoluto. Va a terminar jugando atrás con Rodrigo y Laporte”.



Antón Meana recibió respuestas de Lluis Flaquer y Alfredo Relaño de Cadena SER y Diario AS. El primero mencionó, “si pensase que Eric García es un drama, no estaría en el Mundial. Ve cosas en él que le convencen”, y el segundo se mantuvo igual que Meana, “a mí me parece chocante. El otro día, no me gustó el rato que estuvo Rodrigo de central. No me convence, pero tampoco Eric García”. Todo quedará en disposición de Luis Enrique para armar su zaga defensiva ideal.