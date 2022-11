Queiroz evitó la política con emotiva rueda de prensa: salió aplaudido

Para nadie es un secreto que a Irán le tocó un grupo complicado, pero no solo por el nivel de las selecciones rivales como Inglaterra y Estados Unidos, sino porque también con dichas naciones ha tenido roces políticos, en especial con los norteamericanos. Los estadounidenses y los iraníes mantienen una relación tensa, que con el tiempo se fue complicando cada vez más.

En contra del estado islámico, el 3 de enero del 2020, la riña aumentó más tras el asesinato del general de la división iraní, Qasem Soleimani afuera del aeropuerto internacional de Bagdad, Irak en un ataque aéreo con drones. En cualquier escenario, de vuelta a lo deportivo, los ojos están puestos en ese enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos que se avecina.



Y es que, durante la semana, Carlos Queiroz explotó por las incesantes preguntas con tintes políticos, pidiendo que se dedicaran a hablar de lo deportivo solamente, en especial en una justa deportiva como lo es el Mundial de Catar 2022. Sin duda alguna, son preguntas que no le hacen a Rob Page de Gales o Gareth Southgate, evitando entrar en la política con dichas naciones, pero sí con el estratega portugués que ya está cansado y con justa razón.



A falta de muy poco para que Estados Unidos enfrente a Irán, apareció un milagro en la rueda de prensa. Por primera vez durante la Copa del Mundo, no le hicieron preguntas con tintes políticos y se centraron únicamente en lo deportivo y en lo que suscitará ese vital encuentro en el que estadounidenses e iraníes se juegan su paso a los octavos de final. Para Carlos Queiroz y sus dirigidos, sería la primera vez en clasificarse para dicha instancia. Nunca han pasado la primera instancia, y este podría ser un golpe fuerte.



Una emotiva rueda de prensa ofreció Carlos Queiroz en donde mantuvo que lo único que quieren es hacer feliz a la gente, y salió ovacionado en sala de prensa, “si después de 42 años creía que aún podía ganar partidos con estos aspectos mentales, creo que no aprendí nada sobra. Este no es el caso”. Puntualizó también el momento que vive el combinado nacional, “sería una buena lección para todos nosotros en el futuro. En el próximo evento aprenderemos que nuestra misión aquí es crear entretenimiento y durante 90 minutos hacer feliz a la gente”.



Posteriormente, referenció la situación que está viviendo en el banquillo de la selección de Irán, “mañana será un partido muy, muy especial para nosotros, para mí particularmente estar con la selección de Irán por tercera vez y poder pasar a la oportunidad de clasificarme es algo que nos enorgullece”. Y sobre su objetivo, “una vez más queremos intentar dar lo mejor de nosotros ante, sin duda, en mi opinión, el equipo más consistente y regular del grupo”. Un Estados Unidos al que describió de la siguiente forma, “jugaron muy bien contra Gales y muy bien contra Inglaterra. Todos los demás equipos, incluido nosotros mismos, no fuimos tan consistentes”. Al abandonar la sala se fue aplaudido y ovacionado.