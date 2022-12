Diego Alonso armó guerra contra el Barcelona: Araújo de por medio

Antes de que iniciara la Copa del Mundo para Uruguay, empezó a haber un mano a mano entre el estratega charrúa, Diego Alonso y el FC Barcelona comandado por Joan Laporta desde su presidencia. Todo por Ronald Araújo, defensor central que se lesionó, aceleró su recuperación pasando por el quirófano, pero no ha logrado vencer las molestias y recuperarse de las secuelas. Por esta razón, desde el conjunto catalán, le enviaron un mensaje a los uruguayos para que no lo utilicen, por lo menos, no en la fase de grupos.

Cualquier jugador convocado a su selección para un certamen mundialista se desvive por jugar y representar a su combinado nacional. Es el máximo anhelo para cualquier futbolista en el mundo. Diego Alonso no metió a Ronald Araújo en los dos primeros compromisos, y al parecer, contra Ghana tampoco lo usará, puesto que no ha superado la lesión en el aductor. Ya no pasa solo por la prohibición del FC Barcelona, sino que es por no estar todavía en las condiciones deseadas para actuar en el terreno de juego.



Momentos tensos entre reuniones con Diego Alonso y el cuerpo técnico del FC Barcelona en cabeza de Mateu Alemany y Joan Laporta. El estratega uruguayo se cansó del trato que tienen con el conjunto azulgrana, pues ante todo pronóstico, se especuló que Ronald Araújo pudiera estar presente en la Copa del Mundo, pero siguen apareciendo giros en su protagonismo.



Aunque no lo desconvocaron y está en Catar esperando su oportunidad, Ronald Araújo sufrió un contratiempo y no ha podido recuperarse como se especuló. Diego Alonso armó una guerra y demostró su autoridad, pues ahora podría romper el trato y alinear a Ronald Araújo. Golpeó fuerte a Joan Laporta y al Barcelona con el siguiente mensaje incendiario, “que juegue o no Araujo va a depender de mí, que soy el entrenador, no de lo que diga el presidente del Barcelona”.



El trato cerrado con el Barcelona tiene como objetivo no poner en riesgo a Ronald Araújo y que Diego Alonso disponga del central oriental solo si se recupera físicamente y suficiente para afrontar el nivel de partidos mundialistas. Alonso quiso poner también autoridad en el seleccionado nacional, y manifestó que dependerá de un tercero si es el caso para aprobar la disponibilidad o ausencia total de Araújo. Ese tercero sería Lasse Lempainen, cirujano que le operó.



Uruguay se juega la última carta para buscar la clasificación a los octavos de final. Tendrá que sumar contra Ghana si quiere decir presente en la segunda ronda y que Portugal le gane a Corea del Sur. Ronald Araújo no jugará y podrá despedirse del Mundial sin sumar minutos. El Barcelona estará pendiente de lo que suceda con el defensor central y sentencian, “está en evolución franca y cuando esté apto jugará. No podemos adelantar si será el próximo partido o el siguiente”.