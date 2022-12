Tite no especularía ante Camerún: ‘Es un riesgo jugar con suplentes’

Queda poco tiempo para que Brasil tenga que enfrentar a Camerún en la tercera salida por el Grupo G. Un vibrante partido, pues los africanos están vivos y quieren asegurar su entrada a los octavos de final acompañando a los brasileños que fueron los primeros y hasta ahora únicos en clasificar en su zona. Por esta misma razón, la ‘Canarinha’ jugará con tranquilidad, mientras que la presión la tienen os cameruneses.

Previo al enfrentamiento que antecede los octavos de final con la clasificación ya certificada por parte de Brasil, Tite habló en la rueda de prensa sobre las ausencias que tendrá. Pues, no estarán ni Neymar Jr ni Danilo que apuntan para la siguiente fase, y tampoco podrá jugar Alex Sandro, que, en los últimos días, se confirmó su lesión.



Durante la rueda de prensa, característico en Tite, entró con una sonrisa a la sala para responderle a los periodistas, pero como es habitual también en él, no quiso dar pistas sobre la alineación que utilizará antes de los octavos de final. Pero, sí dijo que podría hacer varias rotaciones para llegar con frescura a la siguiente fase, “¿quién va a jugar? Puedes ver que tenemos a Fabinho en el Liverpool, Ederson en el City, Martinelli y Gabriel Jesús en el Arsenal. Eso es mucha competencia. Y les doy las mejores condiciones para que compitan al más alto nivel, pero no trato de profundizar para darte una respuesta”.



Además, sentenció que todavía no sabe con qué onceno saldrá contra Camerún, “no puedo decir nada del once en octavos y si los que salgan contra Camerún serán titulares. La referencia es el campo, eso es lo que importan. No puedo apresurarme, el terreno de juego habla, el balón habla. ¿Alguno de ustedes entendió que Rodrygo podía ser utilizado como lo hicimos el otro día? ¡El terreno de juego habla! Tengo que dar una oportunidad a los jugadores, preparar a todos. Nuestro objetivo es que el deportista se sienta valorado”.



Finalmente, dijo que las rotaciones pueden traer algo negativo y otro componente positivo, por lo menos, para los jugadores nuevos. Francia sufrió con la suplencia perdiendo, y Tite fue claro, “¿riesgo de jugar con suplentes? Un entrenador sólo puede alinear basándose en la práctica y no en la teoría y eso pasa por dar oportunidades a todos los jugadores. Sólo puedo medir cuántos jugadores puedo utilizar en función de lo que me demuestren en el campo. Es una oportunidad de alto nivel para que compitan. ¿Es un riesgo? Sí, pero es una oportunidad para que demuestren toda su calidad”.