¿Cruces entre Messi y Lewandowski? Una imagen curiosa en el partido

Argentina superó a Polonia con un marcador de 2-0, lo que significó vencer las dudas que había en el comienzo del Mundial, y clasificarse a los octavos de final. Por lo hecho en el partido de México vs Arabia Saudita, los polacos, liderados por Robert Lewandowski también aseguraron su paso a la siguiente ronda y por quedar segundos, les tocará enfrentar al coco grande: Francia.

Curiosamente, sobre el final del encuentro, hubo una imagen que desató las inquietudes de los seguidores. Antes de que iniciara la fiesta mundialista, Robert Lewandowski había hablado de lo interesante que sería enfrentar a Lionel Andrés Messi en ese cruce entre Argentina y Polonia. Sin embargo, por la competitividad de ambos grandísimos jugadores, se notó la fricción y el roce entre los dos, sobre todo, al final del compromiso.



En una infracción de Robert Lewandowski a Lionel Andrés Messi en los últimos minutos, el polaco se le acercó al argentino pidiéndole excusas por el golpe, pero el jugador del Paris Saint-Germain ni se mosqueó para saludar a su rival. Las manos de Lewandowski iban a la altura del pecho de Messi, y el rosarino se quedó viendo al horizonte sin expresarle nada a Robert. Sin embargo, una vez finalizó el encuentro, los dos capitanes de ambas selecciones compartieron unos minutos con una charla.



Sin duda alguna, la imagen entre ambos que fue captada por las cámaras en esa infracción, no iban a pasar desapercibidas para los periodistas que se le acercaron a ambos jugadores para referenciar el cruce entre ambos. Para Onda Cero, Lionel Messi manifestó, “respeto a todo el mundo, tanto dentro como fuera de la cancha y no hay problema”. No hubo riñas ni nada entre los dos, Messi lo explicó, “no pasa nada, nada. Él no habla español… y me enseñaron que todo lo que pasa adentro d la cancha, queda adentro de la cancha, y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad”.



Robert Lewandowski también compartió con la prensa de Polonia sobre este tema con Lionel Messi. Robert analizó que no hubo nada entre ambos, solo una que otra palabra entre los dos cuando acabó el compromiso, “fue un duelo interesante. Lo de Leo fue un mero hecho curioso. Intercambiamos algunas palabras, pero nada en especial”.