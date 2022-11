¡A falta de uno, dos! Cristiano Ronaldo no se cansa de romper récords

Portugal se divierte en la parte alta del Grupo H, aspecto que lo haría de momento, evitar a Brasil en los octavos de final del Mundial de Catar 2022. Al ritmo de Cristiano Ronaldo que abrió la cuenta y se superó, lograron quedarse con el primer partido de la Copa del Mundo venciendo a Ghana. Aunque pasaron problemas en un sufrido 3-2, se llevaron las tres unidades y quedaron como únicos líderes en la parte alta de su zona.

Sin duda alguna, Cristiano Ronaldo es el hombre récord en los Mundiales, y así lo demostró en el debut contra Ghana. La gran pregunta era: ¿en su quinto Mundial, iba a marcar goles? Eso no se pregunta, Cristiano respondió de manera contundente y puso el primero de la noche en Doha. Gracias a su anotación, logró hacer historia convirtiéndose en el primer jugador en anotar en cada Copa del Mundo que ha disputado.



Cristiano Ronaldo no se cansa de romper récords y no feliz rompiendo uno, está cerca de romper otro. De hecho, podría hacerlo en los próximos encuentros contra Uruguay y Corea del Sur, dependiendo si anota o no. Y es que, el luso logró estirar su cuota goleadora en las fases de grupos- Esa primera instancia que selecciones deben pasar para aspirar por el título ha sido conquistada por CR7. Ahora cosecha ocho, pero podrían ser más.



Los datos no llegan solos, resulta y acontece que con esa cifra goleadora de ocho tantos en fase de grupos, Cristiano Ronaldo alcanzó a astros del balompié mundial. De acuerdo con Mister Chip, el ex Real Madrid igualó a Gerd Müller, Jürgen Klinsmann y Gabriel Batistuta con esa cantidad de anotaciones marcadas en la primera instancia de los Mundiales. Así las cosas, se metió a un importante podio, pues se posiciona como tercer máximo goleador de dicha fase detrás del peruano, Teófilo Cubillas que cosechó nueve y el goleador de los certámenes mundialistas, Miroslav Klose. El polaco alemán dejó su carrera deportiva con 16 tantos marcados en la historia de la Copa del Mundo, pero 11 de ellos fueron en la fase de grupos.