¡Dulces cruces y partidazos! Japón y España conocen rivales en octavos

Una jornada loca y apasionante para disfrutar fue la que dejó el jueves primero de diciembre en el Grupo E y F. Unos resultados que no estaban en la cabeza de absolutamente nadie y que sorprendieron fuertemente en el Mundial de Catar. Marcadores que dañaron todas las apuestas.



Dos gigantes europeas se despidieron del certamen mundialista, pues Alemania volvió a ser la hazmerreír del certamen cayendo eliminada y a su vez, Bélgica, una de las favoritas para ganarse el título salieron prematuramente. Así las cosas, el protagonismo se lo llevaron Japón como líder y España escolta en el Grupo E, mientras que en el F, el líder fue Marruecos y Croacia lo acompañó.

Resultados que nadie esperaba y con sorpresas dejarán unos cruces de octavos de final que tal vez nunca se imaginaron cuando empezó la cita mundialista. Muy temprano, Bélgica empató sin goles contra Croacia y resultó eliminada. Además, Marruecos venció a Canadá y sostuvo el liderato.



Por su parte, en la jornada de la tarde, España, en un abrir y cerrar de ojos, perdió contra Japón con una jugada polémica en la que la pelota abandonó la línea de fondo, pero Ao Tanaka puso el segundo. Al mismo tiempo, goles iban y venían en un 4-2 a favor de Alemania contra Costa Rica, pero no les alcanzó ni a los teutones ni a los ticos.

Por el Grupo E, clasificaron:



1. Japón - 6 PTS | +1



2. España - 4 PTS | +6



Por el Grupo F, clasificaron:



1. Marruecos - 7 PTS | +3



2. Croacia - 5 PTS | +3



Así las cosas, los cruces quedarían de la siguiente manera en octavos de final:



Japón vs Croacia - lunes 5 de diciembre 10 AM (hora colombiana)



Marruecos vs España - martes 6 de diciembre 10 AM (hora colombiana)