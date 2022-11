Argentina no lo podrá creer: la ‘maldición’ que lo condiciona en Catar

Hay muchos que no creen en las estadísticas, en cábalas, en cifras, en datos y en maldiciones, esas que siempre complican y que no se han podido romper con el tiempo. A nivel de clubes, Benfica no ha podido quedar campeón de competiciones europeas desde que Bela Guttman predijo en 1962 que el cuadro portugués no ganaría ni Champions ni Europa League tras su salida y han pasado sesenta años. Restan cuarenta para que culmine dicho maleficio. Y es que, es curioso que los lusos hayan disputado ocho finales de estas, pero no han podido quedarse con el título.

A nivel de selecciones también hay varios maleficios que ponen a sufrir a varias naciones cuando se acercan los Mundiales. Ambos elencos sudamericanos, querrán retroceder el tiempo, pues Brasil es la mejor del mundo de acuerdo con el ranking FIFA y nunca un líder del escalafón ha alzado la Copa Mundial. A Argentina también lo persigue una maldición por el antecedente en la Copa América.



Sin duda alguna, ser la mejor selección a nivel global y ganar la Copa América previo a una Copa del Mundo no aseguran absolutamente nada. De hecho, los efectos han sido negativos y no han logrado quedarse con el sueño y el anhelo de jugadores y cuerpos técnicos como lo es, ganar un Mundial. Así lo sufrirá Argentina en Catar, pues es la última campeona del continente sudamericano. Hubiesen deseado que Brasil lo fuera para dejar ese maleficio en su gran rival.



Argentina y Brasil aparecen como selecciones favoritas de cara a la Copa del Mundo, pero las estadísticas, cifras, datos y maldiciones pueden hacer de las suyas en este certamen mundialista. La albiceleste, que cosecha un invicto de 36 encuentros y podría igualar a Italia si vencen a Arabia Saudita en el primer partido en tierras cataríes, podría ver su racha positiva caer solo por el mero destino que los rodea al alzar la Copa América en el 2021.



En la última oportunidad para que Lionel Andrés Messi se despida en su quinto Mundial con el título, la maldición del campeón de Copa América puede acabar con sus ilusiones. El torneo más antiguo del mundo tiene relación directa con los Mundiales, y podría repetirse o bien, vencer la negativa historia que acompaña a los países sudamericanos desde 1929 en el primer certamen sudamericano a nivel de selecciones y en 1930 cuando Uruguay acogió la primera edición de la competencia que paraliza a todo el mundo.



Y como si fuera poco, no hay una selección sudamericana campeona del mundo desde 2002 cuando Brasil levantó su quinto trofeo. Sin duda alguna, contribuye a la estadística negativa. Esta es la lista completa de campeones de Copa América que han fracasado en Mundiales:



• Uruguay campeón 1930: Argentina campeón de Copa América en 1929, perdió la final contra los charrúas.



• Italia campeón 1934: no hubo Copa América entre 1930 y 1935



• Italia campeón 1938: Argentina, campeón de Copa América en 1937, no clasificó al Mundial.



• Uruguay campeón 1950: Brasil campeón de Copa América en 1949, perdió la final del mundo vs Uruguay.



• Alemania Occidental campeón 1954: Paraguay campeón de Copa América 1953, eliminada en fase de grupos.



• Brasil campeón 1958: Argentina campeón de Copa América en 1957, perdió 1-6 contra Checoslovaquia en primera ronda eliminados.



• Brasil campeón 1962: Argentina y Uruguay ganaron Copa América en 1959, ninguno pasó de fase de grupos.



• Inglaterra campeón 1966: Bolivia campeón de Copa América 1963, no clasificó al Mundial.



• Brasil campeón 1970: Uruguay campeón de Copa América 1967, perdió en semifinales contra Brasil.



• Alemania Occidental campeón 1974: no hubo Copa América entre 1967 y 1975.



• Argentina campeón 1978: Perú campeón de Copa América 1975, perdió en segunda ronda.



• Italia campeón 1982: Paraguay campeón Copa América 1979 y no clasificó al Mundial.



• Argentina campeón 1986: Uruguay campeón de Copa América 1983, eliminado por Argentina en octavos.



• Alemania Occidental campeón 1990: Brasil, campeón de Copa América 1989, eliminado por Argentina en octavos.



• Brasil campeón 1994: Argentina campeona en 1991 y 1993 de Copa América, eliminado en octavos contra

Rumania.



• Francia campeón 1998: Brasil campeón de Copa América 1997, perdió la final del Mundial.



• Brasil campeón 2002: Colombia campeón Copa América 2001 y no clasificó al Mundial.



• Italia campeón 2006: Brasil campeón Copa América 2004, eliminado en cuartos contra Francia.



• España campeón 2010: Brasil campeón Copa América 2007, eliminado en cuartos contra Países Bajos.



• Alemania campeón 2014: Uruguay campeón Copa América 2011, eliminado en octavos contra Colombia.



• Francia campeón 2018: Chile campeón de Copa América en 2015 y 2016, no clasificó.