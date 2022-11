Bernardo Silva se cansó de Cristiano Ronaldo: ‘No comentaré nada’

Portugal está a pocos días de enfrentar en el debut del Mundial a su similar de Ghana, y dentro del ambiente mundialista que viven los lusos hay grandes polémicas con los jugadores del Manchester United en la nómina de Fernando Santos. Diogo Dalot y Bruno Fernandes han tenido que quedarse callados en un momento complicado en donde solo tendrán cabeza para afrontar los partidos mundialistas y nada más. Lo otro se compondrá cuando se pueda, todo a su tiempo tras el campeonato orbital.

Y es que, después de la explosión y la bomba que tiró Cristiano Ronaldo hace unas semanas sobre el maltrato que ha sufrido en el Manchester United en las últimas temporadas ha golpeado fuertemente en la institución inglesa que preparará la rescisión de contrato del luso, así como también múltiples demandas por las palabras de irrespeto de Cristiano. Cerca del Mundial, tal vez pensó que era el mejor momento para contar las verdades de lo que lo ha rodeado durante los últimos años, pero seguramente, no era ideal hacerlo antes de un certamen mundialista, y menos cuando hay compañeros de por medio en su combinado nacional.



Cristiano Ronaldo no es el único jugador del Manchester United en la Selección Portugal que disputará el Mundial. A su lado están Bruno Fernandes y Diogo Dalot que podrían estar afectados por el tema tratado en la entrevista con Piers Morgan. Sin embargo, saben lo que se juegan, y aunque Cristiano no estuvo presente en el amistoso contra Nigeria, sí estará en óptimas condiciones para afrontar los tres partidos iniciales de la fase de grupos y pensar de dejar la presión de ser una selección favorita y cumplirlo.



También hay jugadores del Manchester City, rival del United como Bernardo Silva quien fue consultado por el ambiente que se vive entre los futbolistas de los ‘Red Devils’, y los demás convocados. El ex Mónaco mantuvo que están concentrados únicamente en lo que pase en el Mundial, lo otro queda en un segundo plano, “somos un equipo que tiene a Cristiano. Él es parte, obviamente, pero cuando no está, sabemos responder, como lo hemos sabido últimamente. Cuando no estaba respondíamos bien. Nosotros estamos listos. Somos 26, no, no importa si es uno u otro".



Específicamente sobre el tema de Cristiano Ronaldo, explicó, “no veo nada extraño en la selección portuguesa con Cristiano Ronaldo. Personalmente, creo que son cosas que han pasado en los clubes y no tiene nada que ver aquí”. Además, agregó que están en Catar para ganar y mentalizados en ello.



Finalmente, reiteró que él no tiene nada que ver en el tema de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y el Manchester United. No le puede importar menos, y más en un certamen mundialista como el que se avecina cuando enfrenten a Ghana, “yo no soy el Manchester United, no soy Cristiano y no tengo nada que ver en esto. Tampoco tiene nada que ver con la selección portuguesa. Las informaciones que vienen de Inglaterra no tienen nada que ver con la selección portuguesa. No me afecta en nada, le afecta a Cristiano Ronaldo. Yo no voy a comentar nada”.